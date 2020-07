Como adiantado pelo Motorsport.com na semana passada, a McLaren confirmou hoje um novo acordo com a Gulf Oil, que servirá tanto para a equipe de Fórmula 1 quanto para a divisão de carros.

O movimento vem após o fim da parceria com a Petrobrás, encerrado abruptamente no meio do ano passado devido a pressões do governo brasileiro, como parte de uma busca por corte de gastos.

O logo da Gulf estará presente na carenagem da McLaren e nos espelhos já neste final de semana, no GP da Grã-Bretanha, além de estar presente nos macacões de pilotos e mecânicos.

O CEO da McLaren, Zak Brown disse: "Estamos muito felizes por ter novamente a união da Gulf com a McLaren, duas marcas icônicas juntas novamente em uma nova e animadora parceria".

"A Gulf é parte da história da McLaren e é conhecida por suas inovações e excelência técnica na indústria, que alinha perfeitamente com a McLaren. Mal podemos esperar para iniciar nossa parceria já nesta temporada".

O CEO da Gulf Oil, Mike Jones, acrescentou: "É uma grande parceria que traz novamente a marca da Gulf à elite do automobilismo. Os livros de história estão repletos de histórias que contam o que a McLaren e a Gulf conquistaram no passado. Agora, estamos juntos novamente para escrever o capítulo seguinte dessa parceira única".

A McLaren se uniu à Gulf pela primeira vez em 1968, com uma parceria na F1 e nos carros esportivos que durou até 1973 - incluindo vitórias nas provas da Can-Am.

