Para reduzir o perigo de contaminação por Covid, as primeiras provas da temporada 2020 da Fórmula 1 foram realizadas sem a presença de público, limitando também o acesso geral ao autódromo. E, sem os fãs, Lando Norris sente que não está correndo na F1, e sim nas categorias de base, que normalmente fazem provas com arquibancadas vazias.

Apenas funcionários essenciais para garantir a realização do GP podem estar presentes nos autódromos, com cerca de 2 mil pessoas presentes em cada um dos eventos realizados até agora.

Norris afirmou que sente falta dos fãs, e acha que a falta deles o atingirá em cheio neste final de semana, correndo em casa no GP da Grã-Bretanha.

"Eu senti muita falta deles, da atmosfera", disse ao Motorsport.com. "Vocês sabem, parece mais uma prova de Fórmula Renault. Ou até a Fórmula 3: você vai para a pista e não há muitos fãs".

"E é um pouco como o kart, quando você vai apenas para correr em vez de dar um show para as pessoas. É estranho. E é algo que os pilotos, mecânicos e engenheiros sentem, essa falta da atmosfera e a emoção dos fãs".

Segundo Norris, a situação será ainda mais notável em Silverstone nos próximos dois finais de semana, reconhecendo que a falta de fãs não dará aquela sensação de "correr em casa".

"Será ainda pior sabendo que tenho duas corridas em casa, onde seria maravilhoso ter os fãs presentes. Após o ano passado, com uma experiência incrível para mim. Ir aos locais de acampamento e no palco dos fãs em frente a milhares de pessoas. Foi incrível".

"Então é algo que vou sentir falta. Afinal, são as pessoas que fazem uma 'corrida em casa'. Sem eles, é apenas mais uma prova no calendário. Sim, estou correndo em casa. Mas a razão para chamarmos assim é por causa dos fãs, não a pista ou a chance de poder dormir em casa".

"Então será estranho, como já tem sido. E mal posso esperar pelo momento de receber novamente os fãs nas provas".

