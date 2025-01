Apesar de futebol e Fórmula 1 serem dois esportes completamente diferentes, Helmut Marko acredita que seria uma boa ideia recrutar Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, para a equipe de automobilismo da Red Bull.

Jürgen Klopp já esteve à frente do time de futebol britânico e, agora, assume papel de supervisionar e gerenciar a rede global de clubes da marca austríaca. Seu cargo consiste em ajudar os diretores de futebol e, ao mesmo tempo, observar como as equipes são gerenciadas de acordo com a filosofia da Red Bull.

Além disso, o ex-técnico do Liverpool estará envolvido na seleção de novos talentos e no treinamentos desses pilotos. Por isso ele terá uma missão bastante ampla.

"A Red Bull tem um clube na Alemanha, dois na Áustria, um na Inglaterra, um no Japão e um no Brasil. Eu ficaria feliz se ele trabalhasse com os pilotos, pois sua experiência e capacidade de liderança podem ser fundamentais. Ele é um gerente excepcional e também um grande motivador", disse Marko ao Sport.de.

"Não sei como ele quer combinar todos esses continentes e desafios diferentes, mas como o futebol é muito importante para nós, acho que foi a melhor solução possível".

Max Verstappen chegou a ser questionado sobre a chegada de Klopp pela Sky Sport. O piloto confessou que já sabia das negociações há algum tempo e acha que a decisão foi "ótima".

"Eu já sabia há muito tempo que eles haviam concordado e que estavam perto de um acordo. Acho que é ótimo. A Red Bull investe muito no esporte, inclusive no futebol. Eles já tiveram muitos talentos surgindo nas equipes".

"Jürgen tem muita experiência e já dirigiu vários clubes, o que é definitivamente uma boa notícia para a organização", disse o tetracampeão.

Portanto, por enquanto, não há nenhuma palavra sobre Klopp ter qualquer forma de afiliação com a equipe de F1 da Red Bull, mas isso pode facilmente mudar no futuro.

