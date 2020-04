A pandemia do coronavírus forçou a Fórmula 1 a tomar medidas dramáticas, com as equipes concordando com o adiamento do novo pacote técnico para 2022, que reformam toda a categoria. Com isso, as equipes continuarão usando o carro atual no próximo ano, com algumas mudanças aerodinâmicas sendo permitidas.

O movimento para manter o regulamento atual em 2021 poderia ter deixado a porta aberta pela Mercedes para manter a vantagem obtida com seu novo Sistema de Direção de Eixo Duplo (DED), que permite aos pilotos ajustar o ângulo das rodas dianteiras enquanto o carro está em movimento.

Mas, em meio à manutenção do regulamento por mais um ano, a montadora alemã concordou com as outras equipes e a FIA em uma mudança nas regras que proíbe o sistema.

O novo Artigo 10.4.2 do Regulamento Técnico de 2021, revisado e aprovado pela FIA, diz: "O realinhamento dos volantes deve ser definido exclusivamente por uma função monotônica da rotação de um único volante em torno de um único eixo".

"Além disso, os pontos de fixação internos dos membros das suspensões conectados ao sistema de direção devem permanecer a uma distância fixa um do outro e só podem ser trazidos na direção normal para o plano central do automóvel".

A decisão de garantir que o DED não esteja presente em 2021 garante que as equipes não precisarão embarcar em uma guerra cara para desenvolver seus próprios sistemas. O fato de já ter sido banido para o regulamento de 2022 (quando ainda era de 2021), deixou muitos competidores da Mercedes em dúvida se valia a pena o investimento para algo que poderia ser usado apenas por um ano.

Porém, suas opiniões poderiam mudar caso a proibição fosse efetivada junto com o novo regulamento técnico, apenas em 2022.

GALERIA: Os carros da Mercedes na Fórmula 1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

VÍDEO: Relembre o polêmico novo sistema de direção da Mercedes

PODCAST #035 - Senna é o melhor piloto de todos os tempos da F1?