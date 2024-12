O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, elogiou a ética de trabalho e o estado de espírito de Max Verstappen depois que o piloto holandês conquistou o título da Fórmula 1 2024, apesar das dificuldades com seu carro.

A temporada da Red Bull teve um início brilhante, com Verstappen vencendo seis dos primeiros nove GPs, liderando dobradinhas no Bahrein, Arábia Saudita e Japão.

No entanto, Verstappen posteriormente passou por uma sequência de nove etapas sem vitórias - o que não tinha precedentes para ele desde a temporada de 2020 - enquanto a McLaren avançava e Ferrari e Mercedes também disputavam vitórias em corridas.

"Quase pareceu que algo mudou radicalmente", explicou Horner ao Motorsport.com em uma entrevista de fim de temporada. "De repente, três outras equipes se tornaram competitivas e nós começamos a ter alguns problemas que se tornaram muito limitantes".

"Então, era uma questão de 'e então suas ferramentas não se correlacionam com o que está acontecendo na pista'. E é aí que o piloto realmente se torna um elemento-chave".

"E Max nunca entrou em pânico. Mesmo nos dias difíceis, ele passou longas horas com os engenheiros, arregaçando as mangas e se empenhando. Trabalhava nos bastidores do simulador, passava o tempo com os dinamicistas e aerodinamicistas do veículo e falava: 'OK, é aqui que você precisa se concentrar, é aqui que está o principal problema deste carro', com base no que ele estava sentindo".

"Quando suas ferramentas não estão em sintonia com o circuito, a melhor noção que se tem é a do piloto. E foi aí que Max foi extremamente impressionante este ano - a liderança que ele inspirou dentro do carro para a direção que precisávamos tomar para resolver alguns dos problemas."

Horner insistiu no impacto crucial que Verstappen teve em termos de feedback técnico quando a equipe precisou descobrir a origem dos problemas do RB20.

"Ele é muito direto ao ponto sobre quais são os fatores limitantes e quais são as características que o carro está lhe dando e que o impedem de ser mais rápido. Portanto, ele aponta com muita clareza: 'É aqui que está o tempo de volta, concentre-se nessa área'."

"Durante a metade da temporada, as ferramentas não estavam realmente correlacionadas com os circuitos, e foi aí que ele teve que desempenhar um papel muito importante, fornecendo aos engenheiros as principais áreas focais em que eles precisavam investir tempo e esforço para melhorar."

"E, no final do ano, vimos que o desempenho do carro começou a voltar."

Verstappen conseguiu manter sua vantagem inicial na classificação e conquistar o título cometendo menos erros e mostrando-se mais consistente do que o principal rival Lando Norris e outros pilotos, nunca terminando um GP fora dos seis primeiros.

Horner disse que o desempenho de seu piloto se deveu à sua "pilotagem tenaz, estratégia e trabalho em equipe".

"O que realmente se destacou este ano foi a maneira como Max guiou", acrescentou o cartola britânico. "Nos dias em que não podia vencer, ele conquistou os pontos".

"Ele se adapta incrivelmente bem ao que tem. O que ele mostrou este ano é outro nível de maturidade e experiência. Achei que as corridas que ele disputou em lugares como Zandvoort e Singapura - nos dias em que ele não podia vencer, mas ainda assim trazia para casa pontos conquistados com muito esforço - foram incrivelmente importantes."

