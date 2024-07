De acordo com a jornalista Julianne Cerasoli, colunista de Fórmula 1 do UOL e repórter da categoria máxima há mais de uma década, o piloto brasileiro Felipe Drugovich não deve correr pela Williams em 2025.

"Tomei como missão pessoal perguntar no paddock qual é a situação de Drugovich, que foi citado como um possível candidato às vagas na Williams e na Sauber. As notícias que eu tenho não são muito boas, porque ele não está como prioridade ou entre os favoritos nem na Williams e nem na Sauber. Na Williams, com certeza não, mas, na Sauber, pode ser que tenha alguma pequena possibilidade", reportou Cerasoli.

"O Drugovich está com um bom orçamento e não ficar aqui (na F1) como piloto reserva. Ele tem uma possibilidade bastante boa na Fórmula Indy e ele pode negociar com mais tranquilidade, esgotar todas as possibilidades e bater em todas as portas aí... ir atrás do Stefano Domenicali (CEO da F1) para ter algum tipo de apoio para um piloto brasileiro, para ajudar na parte política. [...] Ele (Drugovich) estaria em boa colocação [para se alçar a uma titularidade] se o mercado não estivesse tão maluco", disse ela.

No próximo fim de semana, Drugovich estará na pista para etapa da European Le Mans Series, com transmissão ao vivo e com imagens, além de narração e comentários próprios, na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

