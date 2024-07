A batalha acirrada entre Max Verstappen e Lando Norris no GP da Áustria continua a manter o mundo da Fórmula 1 agitado. Como é sabido, o holandês tentou manter o primeiro lugar de forma agressiva no final, razão pela qual acabou por bater no rival britânico.

Depois disso, Norris abandonou a corrida, enquanto Verstappen terminou nos pontos, apesar da penalidade. Em conexão com o incidente, David Coulthard falou sobre como o holandês normalmente não assume a responsabilidade pelos seus erros.

“Max dirá ‘eu corri, é uma corrida dura”, opinou o ex-piloto no Channel 4 quando questionado sobre a batida entre Verstappen e Norris. “Sabemos como funcionava quando Lewis brigava com Max.”

“Max é um dos pilotos mais duros. Para vencê-lo, é preciso competir com ele”, acrescentou o 13 vezes vencedor de GPs, que também espera que a relação entre as partes azede no futuro.

A luta toda se resumiu, em última análise, à Red Bull atrapalhando o pit stop do holandês, e foi nesse estado de espírito que a série de ataques bastante duros de Norris alimentou o fogo. Anteriormente, Verstappen foi igualmente “duro” contra Leclerc na Áustria.

“Os novos pneus que a McLaren economizou na classificação permitiram que Lando realmente o alcançasse, aproveitasse o DRS e tentasse ultrapassá-lo na curva 3”, disse Coulthard sobre o evento.

“Ele claramente empurrou Lando para o outro lado. Se a barreira estivesse lá, ambos teriam batido", comentou.

Max vs Lando: de quem é a culpa? Verstappen é sujo ou Norris peca? Christian Fittipaldi e Vitor Genz analisam GP da Áustria de F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!