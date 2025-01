O segundo dia de testes da Ferrari em Barcelona foi interrompido por conta do acidente causado por Lewis Hamilton na parte da manhã, o que comprometeu a agenda planejada para Scuderia de Maranello.

A equipe italiana estava seguindo o planejamento na Catalunha para aproveitar ao máximo as novas regulamentações mais restritivas relacionadas ao "Teste de carros anteriores" para os atuais pilotos da Fórmula 1. Cada equipe tem direito a um limite anual de 1.000 km em quatro dias, incluindo os dois titulares.

A Ferrari percorreu 131 km em Fiorano na semana passada com Hamilton e Charles Leclerc pilotando o SF-23, carro da temporada 2023. A dupla ainda fez mais um dia de programação nessa terça-feira. Contudo, nesta manhã, Hamilton bateu na Curva 12, causando danos substanciais à parte dianteira do carro, incluindo a suspensão e a carroceria.

Leclerc deveria ter assumido o comando à tarde, e os chefes de equipe esperavam que o processo de reparo fosse rápido o suficiente para permitir que o monegasco corresse no final do dia, mas a visibilidade estava muito baixa quando a reconstrução do monoposto foi concluída.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Teste da Ferrari em Barcelona Foto de: Ferrari

Como consequência, Hamilton e Leclerc não voltarão à pista nesta semana, uma vez que a Ferrari decidiu não alterar a programação, mantendo Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic no carro nesta quinta-feira.

Piloto da Prema e membro da Ferrari Driver Academy desde 2020, Beganovic venceu o Campeonato Europeu Regional de Fórmula pela Alpine em 2022 e ficou em sexto lugar nas duas últimas temporadas da Fórmula 3.

O sueco já ultrapassou o limite de 40 pontos e só precisa percorrer 300 km ao volante de um carro de F1 para receber uma superlicença da FIA. Espera-se que ele participe das sessões de Treino Livre 1 da Ferrari este ano, cumprindo as regulamentações esportivas que determinam que as equipes usem novatos em quatro ocasiões - duas por carro - durante a temporada.

Quanto a Hamilton e Leclerc, a Ferrari provavelmente poderá utilizá-los com o SF-23 por mais um dia em 2025, de acordo com o regulamento TPC. A equipe poderia aproveitar ao máximo o teste da Pirelli planejado para 4 e 5 de fevereiro - do qual a McLaren também participará - para estender sua estadia em Barcelona e completar seu quarto dia de testes.

