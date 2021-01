Fazendo uma análise das ambições da Red Bull e Max Verstappen para a temporada passada e o resultado de 2020, um problema aparece: a equipe esperava lutar pelo título mundial, mas não conseguiu. Parar aí seria, no entanto, muito encorajador fazer uma avaliação negativa de uma temporada que foi exemplar, pelo menos por parte do piloto holandês.

Há algumas semanas, Max admitiu que nos testes de inverno entendeu que seu objetivo não poderia ser alcançado, por culpa de um carro que ainda precisava de muitos ajustes. Mesmo assim o piloto não ficou desmotivado e quando a temporada finalmente começou, em julho, foi com tudo para cima. Muito rapidamente, se estabeleceu como principal adversário da Mercedes, principalmente por causa da ausência dos Ferrari na parte da frente do grid.

Do ponto de vista contábil, a temporada foi notável. Na maior parte do ano, Verstappen terminou consistentemente no pódio. Só no difícil GP da Turquia é que a série chegou ao fim. O fim de semana de Istambul foi talvez o único grande revés da temporada para Max. Mesmo que a Red Bull tivesse errado nas configurações, desta vez Verstappen deu a sensação de ter deixado alguns velhos demônios reaparecerem, a começar pela impaciência e agressividade fora de controle.

Estes foram os únicos obstáculos num campeonato disputado com assertiva regularidade e que lhe permitiu explorar duas oportunidades importantes. A primeira em Silverstone, onde a delicada situação dos pneus trabalhou a seu favor para garantir sua primeira vitória. A segunda em Abu Dhabi, para fechar 2020 com mais um triunfo.

Se ele não tivesse abandonado cinco GPs - todas sem culpa - Max Verstappen provavelmente seria o vice-campeão mundial de 2020 atrás de Lewis Hamilton.

Internamente, Verstappen se confirmou como líder natural na Red Bull, além de ser o queridinho da casa. Implacável, esmagou Alexander Albon ao longo da temporada, a ponto de ver o tailandês perder seu lugar para Sergio Pérez em 2021. Verstappen notavelmente infligiu um doloroso 17-0 em seu vizinho garagem na classificação.

O jovem de 23 anos não tem mais chance de ser o mais jovem campeão da história da Fórmula 1, mas não quer dizer que vá desistir da luta. Com certeza ele será um dos grandes candidatos ao título em 2021, embora já tenha manifestado reservas quanto à possibilidade de alcançar a Mercedes devido ao congelamento parcial do chassi. Não há dúvida, porém, que ele estará lá, ao mesmo tempo que será particularmente interessante observar a dinâmica da equipe com um novo companheiro, com um perfil muito diferente do que ele conheceu até agora.

