Rosberg alerta Aston Martin sobre perigo de se tornar o PSG da F1

As recentes contratações de Adrian Newey e Enrico Cardile pela Aston Martin fazem parte de uma grande campanha de fortalecimento da equipe de Fórmula 1. O objetivo é claro: se tornarem campeões nos próximos anos.

No entanto, Nico Rosberg fez uma comparação com o mundo do futebol e deu o exemplo do PSG, uma equipe que nos últimos anos contratou um grande número de estrelas e, apesar disso, não alcançou seu objetivo, que é vencer a Liga dos Campeões.

Em entrevista à Sky Sports, o ex-piloto e campeão mundial da Mercedes disse:

"Veja o PSG no futebol. Eles tinham [Lionel] Messi, Neymar e [Kylian] Mbappé, tinham os três ao mesmo tempo. Eles tinham os três melhores jogadores do mundo e os outros também eram muito bons. Mas nunca ganharam a Liga dos Campeões".

"É ótimo ter as melhores mentes e os melhores gerentes na equipe. Mas eles ainda precisam se adaptar uns aos outros, porque uma equipe só será boa se todos trabalharem juntos", explicou.

Ao comentar a confiança que a Aston Martin depositou em Newey, Rosberg fez questão de deixar claro que só o 'mago' da engenharia não será responsável por garantir vitórias à equipe.

"Adrian Newey sozinho não consegue fazer um carro vencedor, ele precisa do resto da equipe. Obviamente, ele pode dar a eles uma direção correta, pode ser um bom guia, mas o resto da equipe precisa brilhar com ele para alcançar o sucesso".

"É claro que será um desafio fazer com que a equipe trabalhe em conjunto e se torne uma família que caminha na mesma direção", finalizou.

Apesar do aviso de Rosberg, a Aston Martin tem motivos para estar confiante a partir de 2026, quando os novos regulamentos técnicos e de unidades de potência entrarão em vigor. Além disso, sua nova fábrica de última geração, seu novo túnel de vento e a parceria com a Honda como fabricante de motores, além dos nomes, são motivos para acreditar no sucesso.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

