A nova aliança da Haas com a Toyota é uma grande mudança na curta história da equipe mais jovem da Fórmula 1. A equipe americana entrou no grid em 2016 com um modelo novo - e, para alguns, controverso - ao se aliar estreitamente à Ferrari para seu desenvolvimento técnico. Agora, ela tem uma nova parceria com a gigante japonesa.

O objetivo principal é que a Haas "acelere" - de acordo com o diretor da equipe, Ayao Komatsu, a força motriz por trás desse acordo, devido à sua amizade com o gerente geral de engenharia de automobilismo da Toyota Gazoo Racing, Masaya Kaji - seu plano de concretizar sua ambição e se tornar uma competidora mais avançada no grid da F1 do que conseguiu anteriormente.

A equipe também quer superar com firmeza o ponto mais baixo de seus resultados, que foi o último lugar em 2023. Este ano já houve sinais claros de mudança em relação à frustração por falta de investimentos que resultou na saída de Guenther Steiner no final de 2023.

Komatsu garantiu o investimento para um novo recrutamento para a equipe, primeiramente pelo proprietário da equipe, Gene Haas, já no GP da Austrália deste ano. A equipe também está recebendo uma estrutura de hospitalidade totalmente nova para usar nas corridas europeias a partir de 2025.

Mas o acordo com a Toyota é de uma magnitude diferente e levantou muitas questões críticas. Felizmente, na pista Fuji Speedway da Toyota, na sexta-feira, Komatsu conseguiu responder algumas dessas dúvidas.

Aqui estão as principais maneiras pelas quais a nova aliança funcionará inicialmente, bem como o que o acordo significa para a Toyota, a Ferrari e o outro parceiro técnico da Haas, a Dallara.

Para a Haas, esse é um programa de "longo prazo"

O acordo anunciado na sexta-feira marca o início de uma parceria de longo prazo entre a Haas e a Toyota Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Com o novo acordo anunciado como um "acordo plurianual", Komatsu deixou claro que "na verdade, é uma parceria de longo prazo". Fundamentalmente para a "base de requisitos" da Haas, ele disse que tu-98uo isso foi projetado "para nos tornar mais competitivos como equipe de F1, para chegarmos mais perto da frente do grid".

"[Como] a menor equipe do grid [a Haas emprega atualmente 300 pessoas, mas tem trabalhado para aumentar esse número em 10% em sua campanha de recrutamento], faltam-nos certos recursos e capacidade de hardware para entender certas coisas", acrescentou Komatsu.

"E, em termos de sermos mais competitivos no meio de grid, estamos procurando alguém que possa nos dar mais recursos e potência e também ter o hardware e saber como usá-lo".

A Haas terá acesso às antigas instalações da Toyota na F1, em Colônia, que atualmente abrigam as bem-sucedidas equipes do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e do Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Mas, como veremos, isso não significa contar com o túnel de vento da Toyota que a McLaren estava usando para seu desenvolvimento aerodinâmico na F1 até substituir o seu próprio túnel na base de Woking.

O que a Toyota ganha com isso

"Eu estava procurando uma maneira de acelerar dizendo: 'Como podemos levar essa equipe adiante no menor tempo possível?" Komatsu declarou em uma entrevista em grupo com a mídia selecionada - incluindo o Motorsport.com.

"E depois que começamos a conversar com Kagi-san, com a TGR, era exatamente o que eles estavam procurando [também]. Foi realmente mutuamente benéfico".

O que isso significa para a Toyota é que agora ela pode enviar seus engenheiros para aprender processos e ideias de projeto de nível de F1, sem precisar comprar sua entrada no grid. A Haas, por sua vez, recebe um aumento significativo de recursos em troca.

"Eles estão buscando os conhecimentos mais recentes da F1, como conjuntos de habilidades", explicou Komatsu. "E nós temos, mas não temos as instalações deles. Não temos o número de pessoas, nem os recursos deles".

Os engenheiros da Toyota não farão parte inicialmente da equipe de corrida de F1 da Haas

Komatsu diz que ainda não identificou candidatos adequados da equipe de engenharia da Toyota para integrar a equipe de corrida Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Mas Komatsu é claro ao afirmar que "no momento" os engenheiros da Toyota não serão incorporados à operação de corrida de F1 da Haas. No entanto, essa é claramente uma ambição futura para esse acordo. A Haas simplesmente ainda não viu as pessoas certas para colocá-los no lugar - ainda.

"Não é porque não queiramos", explicou Komatsu. "Quem quer que seja a pessoa certa, nós a colocaremos na equipe de corrida".

"O recrutamento de certos cargos seniores na equipe de corrida tem sido uma verdadeira luta [na campanha de recrutamento de 2024]. E, se a TGR tivesse o pessoal que se encaixa no perfil, eu o teria contratado imediatamente. Mas, no momento, eles não têm".

"Portanto, não estamos contratando nenhum funcionário da TGR para a equipe de corrida, mas não é porque essa seja a filosofia. Aceitaremos quem for mais adequado para o trabalho".

A Toyota está fornecendo uma fonte alternativa de financiamento para a Haas...

Ao se tornar a nova parceira técnica da Haas, a Toyota criou uma forma alternativa para a equipe comprar as peças de carro de que precisa. Isso difere da forma como seu relacionamento atual funciona com a Ferrari e a Dallara e é considerado um fundo de patrocínio do qual as peças serão pagas.

"O mecanismo não é muito diferente do que fazemos com a Ferrari e a Dallara", afirmou Komatsu. "Por exemplo, se você comprar uma asa dianteira da Dallara, haverá um preço. Isso é feito com patrocínio".

"Digamos que pedimos à TGR para fazer nossa asa dianteira. Haverá uma troca em termos de PO [ordem de compra], então estaremos pagando por essa asa dianteira, mas isso sairá do dinheiro do patrocínio. Já para fazer a asa dianteira na Dallara, o Sr. Haas precisa pagar. Portanto, a fonte de dinheiro é diferente, mas o mecanismo em si é fundamentalmente o mesmo".

... mas não é o novo patrocinador titular da equipe, como a Alfa Romeo/Sauber

A Moneygram continuará sendo a patrocinadora do título Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Embora a Haas tenha exibido um carro de exibição de F1 com a marca Toyota no nariz e na asa traseira em Fuji, o novo acordo não torna a Toyota o patrocinador titular da equipe - como foi erroneamente relatado em alguns setores no início deste ano.

A Haas manterá o acordo com o patrocinador MoneyGram, que foi anunciado em 2022 e que deve valer entre 25 e 35 milhões de dólares por ano para os cofres da equipe. Portanto, embora exista um elemento financeiro em termos de recursos para a produção e o desenvolvimento de carros, esse acordo vale muito mais do que o exercício de branding realizado mais recentemente pela Alfa Romeo como patrocinador titular da Sauber de 2018 a 2023.

"No momento, nosso patrocinador principal é a MoneyGram, portanto, nada mudará em termos desse patrocinador principal e do nome da equipe no futuro próximo", disse Komatsu.

"É claro que temos um determinado momento, em um determinado ano, para iniciar esse tipo de conversa com o patrocinador. Quando isso acontecer, vamos nos aproximar".

O acordo significa que a Haas pode financiar seu primeiro programa TPC de F1, que é onde os pilotos da Toyota entram

O comunicado de imprensa da Toyota anunciando esse novo acordo declarou que "o acordo envolve a participação dos pilotos de treinamento da TGR nos test drives da MoneyGram Haas F1 Team ".

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre como funcionaria, já que em 2025 haverá apenas um teste oficial da F1, no qual os novos pilotos da Haas, Esteban Ocon e Ollie Bearman, precisarão de todo o tempo que puderem, Komatsu revelou como isso se concentrará no Teste de Carros Anteriores da F1 (TPC).

"Não tivemos isso", disse ele sobre um sistema em que as equipes podem usar carros com pelo menos dois anos de idade em testes que não se enquadram nas restrições de limite de custo da F1.

Um programa TPC também pode ser usado para treinar engenheiros e mecânicos, bem como jovens pilotos. A Alpine e a McLaren foram os exemplos mais famosos de implantação de programas de TPC para preparar pilotos como Oscar Piastri e Jack Doohan, enquanto a Red Bull também usou essas regras em julho para dar a Max Verstappen uma saída em Imola para avaliar os problemas do carro de 2024.

Para permitir que Bearman e Ocon se concentrem em se atualizar com a equipe, a Haas tentará usar o investimento da Toyota para criar um programa TPC para dar aos pilotos da fabricante tempo de experiência em carros mais antigos Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Para a Haas, agora há um benefício adicional em um novo programa TPC que corrige como, de acordo com Komatsu, se "um engenheiro de corrida, um engenheiro de desempenho, decide sair ou tem um problema [e não pode] participar da corrida, estamos realmente lutando, estamos no limite o tempo todo".

O programa TPC é outro exemplo de como essa aliança beneficia tanto a Haas quanto a Toyota. Como Komatsu reconheceu, "fazer isso por conta própria exige muito investimento", mas "a TGR está apoiando isso enormemente e eles têm o desejo de colocar jovens pilotos nesse programa para ganhar quilometragem na F1".

"Se quisermos fazer 20 dias de TPC no próximo ano, nós podemos", acrescentou. "Se vamos fazer isso ou não, é outra questão".

"Para fazer o TPC, estamos empregando algumas pessoas como pessoal da Haas, mas a TGR também fornecerá algum pessoal. Portanto, será um esforço totalmente colaborativo e misto".

A Haas terá um contrato de piloto reserva mais amplo para 2025

Atualmente, a Haas tem Pietro Fittipaldi e Ollie Bearman como pilotos de reserva na F1. Bearman substituiu o banido Kevin Magnussen em Baku, já que Fittipaldi correu na Indy, o que significava que a Haas estava contando com o piloto reserva da Mercedes, Frederik Vesti, caso algo acontecesse com o britânico ou seu companheiro de equipe temporário, Nico Hulkenberg.

Embora Komatsu ainda precise discutir "com Fréd [Vasseur, chefe da Ferrari] quem deve ser o piloto reserva", ele reconheceu que há "definitivamente uma possibilidade aberta" de que os pilotos da Toyota, como o piloto do WEC Ryo Hirakawa - atualmente também reserva da McLaren na F1 - possam ser usados como futuras opções de reserva da Haas no programa TPC.

Segundo Motorsport.com, Magnussen também poderia continuar sendo um candidato a esse papel, já que ele e a Haas deixaram claro que pretendem trabalhar juntos de alguma forma quando ele terminar de correr pela equipe no final de 2024. Isso se o dinamarquês não conseguir a última vaga no grid ao lado de Hulkenberg na Sauber.

A Toyota vai ajudar a Haas a construir seu primeiro simulador de F1 dedicado

O piloto da Toyota no WEC, Hirakawa, atualmente faz parte do grupo de reserva da McLaren, mas também pode ser utilizado pela Haas Foto de: JEP / Motorsport Images

Talvez a explicação mais detalhada de como o novo acordo impulsionará a Haas tenha sido dada por Komatsu, que explicou como a Toyota ajudará sua equipe a construir seu primeiro simulador de F1 na base de Banbury - onde também se espera a construção de novas instalações significativas.

Anteriormente, "o único simulador a que tínhamos acesso era o da Ferrari em Maranello", disse Komatsu. Mas ele acrescentou que a Haas só o "usaria de fato na pré-temporada", pois "durante a temporada, o que podemos fazer no simulador de Maranello é bastante limitado".

Isso se deve ao fato de que a pequena força de trabalho da Haas significa que Komatsu "não pode pedir a meus funcionários no Reino Unido que voltem dessas 24 corridas e passem mais 10 semanas na Itália para fazer sessões de simulador".

"Sem essa parceria, é muito difícil para nós termos um programa de simulador", acrescentou. "Primeiro, não temos o equipamento, então precisamos encontrar o equipamento. Precisamos comprar o equipamento. Precisamos instalá-lo. Depois, leva muito tempo para colocar o simulador em funcionamento e obter uma boa correlação etc".

"A TGR tem experiência com o simulador, tanto para si mesma quanto para os projetos de seus clientes. Portanto, eles têm o hardware e a experiência em termos de operação, em termos de fila - temos todos os aspectos de uma operação de simulador. Portanto, mais uma vez, vamos nos beneficiar disso por meio dessa parceria".

Além de significar que Ocon e Bearman podem usar esse novo sistema em Banbury para trabalhar em suas habilidades de pilotagem, a Haas planeja usá-lo para fortalecer suas relações com seus novos engenheiros de corrida e desempenho. Mas, criticamente, ela não deixará de usar o simulador da Ferrari ainda...

Como funcionará agora o relacionamento da Haas com a Ferrari

"Ollie também tem dirigido o simulador de Maranello para o nosso desenvolvimento aerodinâmico", concluiu Komatsu em sua explicação sobre o simulador. "Então, para manter alguma consistência, Ollie está mantendo o que tem feito, mas Ollie também vai dirigir o simulador em Banbury".

Mas isso está longe de ser tudo o que a Haas vai manter em seu acordo atual com a Ferrari. Tendo conversado com Vasseur "desde os estágios iniciais dessa ideia de colaboração" e mantendo o conceito de que a "parceria Ferrari-Haas é a base" do esforço de sua equipe na F1, Komatsu está mantendo muitos dos principais elementos existentes iguais aos da Scuderia.

Ele diz que a Haas "continuará a usar o túnel de vento de Maranello" para projetar seus futuros carros de F1 e continuará a comprar peças de caixa de câmbio e suspensão da Ferrari.

E, em termos de fornecimento de motores de F1, com a Toyota reforçando que não construirá uma unidade de potência para a Haas, a equipe continuará sendo cliente da Ferrari pelo menos até o final de seu novo contrato, que vai até 2028, como anunciado em julho.

A Haas continuará trabalhando em conjunto com a Ferrari Foto de: Glenn Dunbar

"Assinamos com a Ferrari até o final de 2028 - em termos de parceria técnica, fornecimento de Unidade de Potência, fornecimento de caixa de câmbio, etc.", declarou Komatsu. "Então, fundamentalmente, nada vai mudar.

"No que me diz respeito, essa parceria [com a Toyota] não tem nada a ver com o lado da unidade de potência. É puramente do lado do chassi, em termos de uma aliança técnica".

Komatsu também disse que trabalhou duro para garantir à Ferrari que "se eles acharem que essa aliança Toyota-Haas será uma ameaça para eles, isso não vai funcionar - então, eu me certifiquei de que esse não é o caso".

Ele acrescentou: "É claro que a Ferrari enviou certos requisitos, certos pontos de interrupção, em que eu tinha que garantir a eles, 'olha, estamos continuando isso e isso e isso'. Mas, novamente, era isso que iríamos fazer de qualquer maneira. Portanto, foi bem simples e muito colaborativo de todos os lados".

O que tudo isso significa para o acordo da Dallara para construir os carros de F1 da Haas

A fabricante italiana especializada em carros de corrida, Dallara, construiu todos os carros de F1 da Haas desde que a equipe entrou para o grid. Komatsu insiste que "essa é outra relação fundamental e importante".

O acordo com a Toyota significa claramente que ela agora produzirá determinadas peças compostas para a Haas, mas, no momento, isso não significa que a Dallara deixará sua posição atual na equipe. A Haas também manterá sua base de escritório de design na fábrica da Ferrari em Maranello.

"Também discutiremos quais parâmetros continuaremos trabalhando com a Dallara e quais parâmetros trabalharemos com a Toyota, mas coexistiremos", disse Komatsu. "Não é para substituir um ao outro."

Quando a Haas espera sentir os benefícios de seu acordo com a Toyota em seus resultados na F1

Espera-se que a parceria ajude a Haas a alcançar seu primeiro pódio na F1 Foto de: Motorsport.com Japan

Hulkenberg disse recentemente ao Motorsport.com que a Haas será uma "competidora séria nos próximos anos". Com a Toyota a bordo e seu modelo de financiamento/design alterado de forma maciça, a equipe deixa claro que espera que isso se traduza em uma melhor forma na F1. Talvez, até mesmo garantir um primeiro pódio ou vitória na F1.

Mas, quando perguntado especificamente se a Toyota pode ajudar no projeto e no desempenho do carro da Haas para 2025, Komatsu insistiu que "em termos de realmente ver o benefício, ou sentir o benefício, não será imediato".

"Como em qualquer parceria, precisamos nos entender. E então precisamos experimentar algumas coisas. Até mesmo na fabricação de compostos de carbono - precisamos fazer alguns testes para entender quanto tempo vai levar, que tipo de troca de informações de qualidade [é possível]. Precisamos aprender uns com os outros".

"Mas, como tudo, isso vai levar tempo. E também em qualquer organização, se você agir rápido demais, ela se desintegrará completamente. Portanto, não podemos nos apressar demais. Embora seja uma corrida, é a Fórmula 1, então vamos fazer as coisas o mais rápido possível. Mas há um bom equilíbrio, por isso precisamos fazer tudo corretamente", conclui.

Komatsu não quer apressar as coisas Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!