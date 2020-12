Nesta terça (15), Fernando Alonso passou por mais uma etapa em sua preparação para o retorno à Fórmula 1 em 2021. O espanhol participou do teste de pós-temporada, sendo seu segundo contato com o carro de 2020 da Renault. E, para o espanhol, as mais de 100 voltas completadas ajudaram a reacender seu "espírito competitivo".

Alonso terminou com o melhor tempo em seu primeiro dia de fato com o R.S.20, já que na sessão feita em outubro em Barcelona ele só conseguiu dar 16 voltas e com pneus que não eram os usados neste ano.

Nesse meio tempo, ele tem desenvolvido um intenso programa com o carro de 2018, também usando pneus de fora da especificação.

Agora ele teve um contato com o carro dentro das condições atuais, incluindo os pneus, já que todos usaram os compostos C4 e C5 da Pirelli, os mais macios da gama.

Alonso cobriu quase que a distância de dois GPs, andando 105 voltas (uma edição do GP de Abu Dhabi tem 55), marcando 01min36s333 como seu melhor tempo. Em comparação com a etapa do último final de semana, Esteban Ocon fez a melhor volta entre os pilotos da Renault, com 01min36s359 no Q2, garantindo ao francês a 11ª posição no grid.

Para ajudar ainda mais o espanhol, ele já trabalhou ao lado dos mecânicos e engenheiros que estarão ao seu lado em 2021, enquanto os testes com o carro de 2018 envolviam uma outra equipe.

"Foi muito bom e muito legal voltar ao carro e estar junto da equipe. Eu vinha testando com o carro de 2018 em preparação, mas agora tudo parece mais sério e isso reacendeu um pouco meu espírito competitivo".

"Foi bom sentir como são os carros modernos e entender do que eles são capazes. Eu estava assistindo o progresso da equipe ao longo do final de semana e foi bom colocar em prática hoje o que aprendi fora do cockpit".

Alonso disse na semana passada ao Motorsport.com que o teste teria um valor limitado por conta das mudanças dos carros para 2021, com uma redução de downforce e o novo modelo de pneus da Pirelli. Mesmo assim, ele acredita que conseguiu tirar algumas lições.

"Demos conta de várias coisas básicas que já havíamos programado com a fábrica, como ajuste de assento, posição dos pedais e mais, o que ajuda muito já que teremos apenas um dia e meio na pré-temporada no próximo ano".

"Cumprimos algumas tarefas e agora vamos para o Natal e o Ano Novo com todos na equipe de bom humor e motivados".

O piloto da Academia da Renault Guanyu Zhou, também participou do teste, marcando o nono melhor tempo do dia, com 01min37s912.

