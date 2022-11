Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton diz que está ansioso em não ter que pilotar mais o problemático Mercedes W13 da após o teste da Pirelli na próxima semana.

Hamilton guiará o carro pela última vez nesta terça-feira, quando as equipes terão a chance de experimentar os pneus de 2023 da Fórmula 1 antes da próxima temporada.

O W13 tem sido problemático desde seu primeiro teste em Barcelona, ​​​​e a equipe passou a temporada lutando contra problemas de porpoising e pilotagem.

Embora o carro tenha sido competitivo nos últimos fins de semana e George Russell tenha liderado Hamilton em uma dobradinha no Brasil, ele ainda tem problemas, que ressurgiram em Abu Dhabi neste fim de semana.

"É uma reminiscência de algumas das corridas anteriores antes de Austin, e os saltos estão de volta. Portanto, não foi fácil."

Questionado sobre o que a equipe precisa resolver com o carro do próximo ano, ele deixou claro que há mais de uma fraqueza no W13.

“Freios, saltos são provavelmente o número um, arrasto é provavelmente o número dois”, disse ele. “Ou igual ao número um. Há um monte de outras coisas.

“Obviamente temos algum downforce, só precisamos construir um carro muito mais eficiente. E acho que todos na equipe sabem exatamente quais são os problemas, onde estão e onde erramos, e estou bastante confiante de que eles não construirão o próximo carro com nenhuma dessas características.

“Então, estou ansioso por terça-feira, que é a última vez que tenho que pilotar essa coisa e eu nunca pretendo correr com ele novamente. Não será um dos carros que peço para ter em contrato!"

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, brincou no início deste ano que o W13 não será lembrado com carinho.

“Acho que não ocupará o lugar mais alto do Museu Mercedes-Benz em Stuttgart”, disse ele. “Talvez vá um pouco nas cavernas.”

2023 não foi a pior temporada

Questionado se 2022 foi a temporada mais difícil em 16 anos, Hamilton elegeu outra, mesmo ficando em quinto lugar (em 2022 ele terminou em sexto) e três vitórias.

“Não, acho que 2011 foi provavelmente o ano mais difícil que tive. Apenas em termos de vida, este ano provavelmente não é o melhor. Está entre os três primeiros das piores temporadas, mas acho que foi um ano muito mais forte em termos de mim mesmo, em termos de como trabalhei com a equipe, como todos permanecemos unidos. Então, houve muitos pontos positivos deste ano.”

