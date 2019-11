Após reprimenda, Pérez detona Magnussen: tentou "f.... minha volta"

Apesar da tranquilidade no segundo treino livre para o GP de Singapura de Fórmula 1, a atividade em Marina Bay também teve um incidente digno de registro: Kevin Magnussen e Sergio Pérez se tocaram no circuito de rua. Segundo o piloto mexicano da Racing Point, o representante da Haas desrespeitou o "acordo de cavalheiros" que os competidores convencionaram na categoria máxima do automobilismo mundial. O dinamarquês negou.

De todo modo, Pérez recebeu uma reprimenda dos comissários pelo incidente que você vê abaixo. Foi a primeira do mexicano da Racing Point na temporada 2019, que teve várias trapalhadas de Magnussen.

Pelo rádio, Pérez reclamou que Magnussen tentou "foder minha volta" e disse que "esse cara é diferente", enquanto Magnussen soltou um "que diabos" para a Haas e relatou danos ao carro da equipe norte-americana.

Questionado pelos comissários, Pérez disse: "Basicamente, não há uma regra definida, mas há um acordo de cavalheiros. Eu tinha as Mercedes à frente e não esperava que ele [Magnussen] tentasse ir até lá. Alguns pilotos mantêm o acordo do cavalheiros e outros não”.

Ao Motorsport.com, o dinamarquês se defendeu: "Ele fechou a porta e bati no muro. Não sei qual era a perspectiva dele, não sei se ele saiu da linha por acidente porque estava se concentrando em outra coisa ou qualquer outra coisa. Mas ele saiu da linha. Eu fiquei na linha e fui empurrado".

