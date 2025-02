F1: Sainz substitui Vettel como diretor da Associação de Pilotos

Novo piloto da Williams na Fórmula 1, o espanhol Carlos Sainz substitui o alemão Sebastian Vettel como diretor da Associação de Pilotos de GPs (GPDA, na sigla em inglês) - juntando-se ao britânico George Russell, da Mercedes, como os dois únicos pilotos ativos envolvidos na gestão do órgão.

Russell era o único membro ativo da organização de interesses dos pilotos desde que o tetracampeão mundial Vettel se aposentou no final de 2022, quando estava correndo pela Aston Martin. A GPDA vinha sendo liderada pelo ex-piloto de F1 e duas vezes vencedor de Le Mans Alexander Wurz como presidente desde 2014, com Russell ingressando em 2021 - depois de apenas duas temporadas competindo na categoria.

Juntamente com Wurz, Russell e Sainz, a administração da GPDA é completada pela diretora Anastasia Fowle, que cuida dos interesses legais da organização. Carlos falou sobre sua nova função: "Sou apaixonado pelo meu esporte e acho que nós, pilotos, temos a responsabilidade de fazer tudo o que pudermos para trabalhar com as partes interessadas para promover o esporte em muitos aspectos. Estou muito feliz e orgulhoso de fazer minha parte ao assumir o cargo de diretor da GPDA."

A GPDA foi criada em 1961 com o objetivo de melhorar os padrões de segurança para proteger os pilotos e os participantes de eventos de automobilismo em uma época em que os riscos de corrida eram consideravelmente maiores.

Ela foi reformada em 1994, após as mortes do brasileiro Ayrton Senna e do austríaco Roland Ratzenberger na corrida de Ímola daquele ano, e tem estado ativa desde então. Nos últimos anos, esteve envolvida em várias questões não relacionadas à pista, como a quase greve dos pilotos após o ataque com mísseis no GP da Arábia Saudita de 2022.

No ano passado, a GPDA também pediu ao presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), Mohammed Ben Sulayem, que tratasse os pilotos como adultos em meio à repressão contínua do órgão dirigente à liberdade expressão dos competidores.

Lista de diretores da GPDA

Piloto Ano(s) como diretor Michael Schumacher 1996-05 Gerhard Berger 1996 Martin Brundle 1996 Damon Hill 1996-98 David Coulthard 1996-06 Alexander Wurz 1998-01; 2014 - atual Jarno Trulli 2001-06 Mark Webber 2003-10 Ralf Schumacher 2006-07 Fernando Alonso 2006-10 Pedro de la Rosa 2008-10; 2012-14 Nick Heidfeld 2010 Felipe Massa 2010-13 Sebastian Vettel 2010-25 Rubens Barrichello 2010-11 Jenson Button 2013-17 Romain Grosjean 2017-20 George Russell 2021 - presente Anastasia Fowle 2021 - atual Carlos Sainz 2025 - presente

