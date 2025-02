McLaren e Ferrari lutaram pelo título de construtores da Fórmula 1 no ano passado, com Lando Norris e Oscar Piastri tendo desempenhos sólidos para ajudar a McLaren a vencer, apesar de Carlos Sainz e Charles Leclerc também terem subido ao pódio com a Ferrari. Mas o que será dessa briga em 2025?

Gary Anderson, ex-projetista de F1 e comentarista do The Race, pondera que o time de Woking foi ousado com seu novo carro: "A McLaren assumiu risco ao explorar a geometria da suspensão longitudinal. Estão tentando controlar a plataforma aerodinâmica por meio de frenagem e aceleração".

Mas o especialista diz que isso pode ser uma faca de dois gumes. "Minha maior preocupação com relação a isso é que, em minha experiência, é muito difícil recriar isso no simulador. Trata-se da sensação de pilotar, de como tudo isso afeta o piloto. Mas, se a McLaren não tiver problemas, acho que eles deram um passo maior do que a Ferrari. Ao mesmo tempo, se a McLaren tiver problemas, então uma solução mais segura da Ferrari pode valer a pena", disse Anderson, ponderando os riscos dos projetos.

Gary também espera que mais equipes possam se envolver na luta pelo campeonato nesta temporada: "Gostaria de ver a Red Bull 'entrar para o clube', a Mercedes 'entrar para o clube' e talvez até a Alpine entrar".

"Queremos ver uma temporada equilibrada. Este é o quarto ano das regras de efeito solo e definitivamente haverá uma divisão em 2026 por causa das grandes mudanças nas regras", acrescentou Anderson.

Ele diz que, a menos que a Red Bull ou a Mercedes façam uma melhoria significativa ou que outra equipe surpreenda, a Ferrari e a McLaren são as favoritas para a temporada 2025. "Eu adoraria ver uma temporada em que não saberíamos quem vencerá o campeonato até as últimas corridas", concluiu Gary.

