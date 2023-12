A temporada 2023 da Fórmula 1 acabou, e muitos já estão olhando para o próximo ano para ver quando que a abstinência chegará ao fim. Neste campeonato, vimos 22 corridas com muita ação e um domínio impressionante de Max Verstappen e a Red Bull.

A temporada 2024 da F1 começará oficialmente em 29 de fevereiro e seguirá até 08 de dezembro, com um recorde de 24 GPs previstos. A pré-temporada acontecerá no Bahrein no fim de fevereiro, apenas uma semana antes da corrida de abertura, também no Sakhir.

Curiosamente, as duas primeiras provas do ano, no Bahrein e na Arábia Saudita, acontecerão nas noites de sábado, com a mudança feita para evitar choque com o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, com início marcado para 10 de março.

Esse marco exigiu o adiantamento do GP da Arábia Saudita em um dia, do domingo para o sábado, e com a prova sendo uma rodada dupla no Bahrein, optou-se por fazer o mesmo no Sakhir para que as equipes não corram risco de terem prejuízo com o envio dos fretes.

O GP da China também deve voltar ao calendário pela primeira vez desde 2019, após uma ausência de quatro anos devido à política do país contra a pandemia da Covid-19.

Quando será a próxima corrida da F1?

A próxima corrida da F1 acontecerá em 02 de março de 2024, com a F1 viajando para o Bahrein para a abertura da temporada. O circuito receberá também as atividades de pré-temporada, entre a quarta-feira, 21 de fevereiro, e a sexta-feira, dia 23.

Qual é o calendário de 2024 da F1?

A temporada 2024 da F1 começa oficialmente no dia 29 de fevereiro no Bahrein, com os primeiros treinos livres da etapa, mas a pré-temporada acontece entre 21 e 23 do mesmo mês. Este é o calendário completo do próximo ano:

Data Evento Local 29 de fevereiro a 02 de março GP do Bahrein Sakhir 07 a 08 de março GP da Arábia Saudita Jeddah 22 a 24 de março GP da Austrália Melbourne 05 a 07 de abril GP do Japão Suzuka 19 a 21 de abril GP da China Xangai 03 a 05 de maio GP de Miami Miami 17 a 19 de maio GP da Emilia Romagna Ímola 24 a 26 de maio GP de Mônaco Mônaco 07 a 09 de junho GP do Canadá Montreal 21 a 23 de junho GP da Espanha Barcelona 28 a 30 de junho GP da Áustria Red Bull Ring 05 a 07 de julho GP da Grã-Bretanha Silverstone 19 a 21 de julho GP da Hungria Hungaroring 26 a 28 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps 23 a 25 de agosto GP da Holanda Zandvoort 30 de agosto a 01 de setembro GP da Itália Monza 13 a 15 de setembro GP do Azerbaijão Baku 20 a 22 de setembro GP de Singapura Singapura 18 a 20 de outubro GP dos Estados Unidos Circuito das Américas 25 a 27 de outubro GP do México Hermanos Rodríguez 01 a 03 de novembro GP de São Paulo Interlagos 21 a 23 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas 29 de novembro a 01 de dezembro GP do Catar Losail 06 a 08 de dezembro GP de Abu Dhabi Yas Marina

A FIA, órgão regulador da F1, fez um esforço para regionalizar o calendário para 2024 de forma a tornar o esporte mais sustentável.

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, disse: "Estou feliz por anunciar o calendário de 2024 com 24 corridas, que entregará uma temporada emocionante para nossos fãs ao redor do mundo. Há um grande interesse e demanda contínua pela F1, e eu acredito que esse calendário acerta o balanço ideal entre corridas tradicionais e novos palcos".

"Quero agradecer a todos os promotores e parceiros pelo apoio e esforço para chegarmos a esse grande calendário. Nossa jornada por um cronograma mais sustentável seguirá nos próximos anos em meio a nossa busca pela neutralização das emissões de carbono até 2030".

O GP do Japão foi adiantado de setembro para abril, criando uma perna asiática no começo do ano. A corrida será a quarta da temporada, logo antes do GP da China.

Com o GP do Japão passando para o começo do ano, a etapa do Azerbaijão foi jogada para o segundo semestre, uma semana antes do GP de Singapura. O GP do Catar também foi trocado, indo para mais tarde no ano em uma rodada tripla que começa com Las Vegas e termina em Abu Dhabi, o que deve diminuir as chances dos pilotos sofrerem com o calor como foi neste ano.

