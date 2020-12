No sábado, após a classificação para o GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, a Mercedes revelou que um problema relacionado ao MGU-K fez com que todas as unidades de potência da montadora tivessem uma redução para a corrida no domingo. Mas a equipe afirmou que a conservação dos motores para o GP não ajudam a explicar a diferença para a Red Bull.

No sábado, Verstappen bateu as Mercedes pela pole position e, no domingo, dominou a prova e venceu o GP sem dar chances aos rivais. O holandês mencionou na coletiva de imprensa que a montadora alemã havia reduzido a potência de seus motores, mas nem Bottas nem Hamilton estavam cientes disso.

O finlandês terminou a mais de 15 segundos de Verstappen, enquanto Hamilton cruzou a linha de chegada com menos de dois segundos de vantagem para Alex Albon, que terminou em quarto com a outra Red Bull.

O engenheiro de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, explicou após a corrida que a configuração adotada não explica a grande diferença vista para a Red Bull, afirmando que a redução de potência teve um impacto "pequeno".

"Não foi uma quantia suficiente para determinar o resultado da corrida. Tiramos menos de um décimo de segundo, que não foi a diferença entre o primeiro e o segundo".

Shovlin disse que o problema do MGU-K ainda não foi totalmente compreendido, e a decisão de usar os motores em modo de conservação veio por cautela.

"Eu diria que, em vez de estarmos cientes de um problema específico, preferimos operar unidade de modo conservador para evitarmos um problema. Mas quando você não entende totalmente o que está acontecendo, o melhor é agir com cautela".

"Durante a corrida, tentávamos reduzir o impacto, mas vocês estão certos, os pilotos não estavam necessariamente cientes disso. Foi algo que tentamos resolver nos bastidores".

O safety car ainda atrapalhou a Mercedes em outra frente, sem poder apostar em estratégias diferentes, já que todo mundo acabou parando nesse momento, colocando todos na mesma situação.

Mas Shovlin duvidava que estratégias diferentes seriam suficientes para bater a Red Bull.

"Dava para fazer algo diferente mas, para ser honesto, o resultado acabaria sendo inevitável. A partir do momento que você tem os carros com os mesmos pneus, neutraliza a corrida um pouco".

"Se não fosse pelo safety car, teríamos atraído Max para os boxes com um carro, deixando o outro na pista. Se isso mudaria alguma coisa, olhando para o ritmo deles, eu duvido".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Verstappen fecha temporada em alta; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?