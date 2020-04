F1: Renault ainda tem dúvidas sobre Mercedes rosa da Racing Point

Na pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, a Racing Point causou uma polêmica no paddock ao apresentar o design do RP20, que era baseado na Mercedes W10, carro que havia ganhado ambos os mundiais de 2019.

Enquanto a equipe de Silverstone garante que não fez nada fora das regras, alguns rivais não estavam felizes com um "clone" ser permitido. Isso também criou preocupações sobre alianças ainda mais próximas entre as equipes, e como isso afetaria aquelas que querem se manter independentes.

Nos dias que antecederam o GP da Austrália, haviam rumores de que a Renault estava considerando um protesto oficial sobre o assunto para ter uma decisão definitiva sobre o que as equipes poderiam ou não copiar.

Porém, o cancelamento da prova impediu a situação de evoluir, então qualquer tentativa de tomar uma atitude precisa esperar o reinício da temporada da F1.

Porém, apesar do assunto ter sido colocado de lado, Cyril Abiteboul, chefe da Renault, falou para a TV francesa que o assunto ainda o preocupa - e ele diz que a Racing Point fez ao similar ao de um artista que copia a pintura de outro para vender.

"Eles têm ótimos fotógrafos, com certeza", ele disse ao Canal+. "Mas, para ser justo, eu percebi que eles foram honestos e assumiram a cópia. Eu acho que essa é a primeira vez desde que eu me juntei à Fórmula 1 que alguém está realmente orgulhoso de uma cópia. É tipo alguém que copia um trabalho de arte ficar muito feliz com o que fez".

"Mas, não é o original, ou o orgulho de trabalhar em algo original...".

Abiteboul disse que o ponto chave para ele era julgar se a Racing Point foi capaz de atingir o nível de detalhes com o carro baseado puramente em informações disponíveis em domínio público.

"A principal questão é: baseado em informação disponível em público, é possível fazer um trabalho tão eficiente?", ele disse. "Eu não vou falar muito mais além disso, mas ainda é algo que nos perguntamos".

