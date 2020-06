Mesmo com a temporada da Fórmula 1 atrasada por causa da pandemia da Covid-19, a Renault vai continuar com sua abordagem agressiva de atualizações para o R.S.20 durante o campeonato e, já na Áustria, a equipe vai chegar com, nada mais, nada menos, que três pacotes de novidades.

Ao longo da pandemia, a equipe continuou trabalhando nos desenvolvimentos planejados para as corridas do Vietnã, Holanda e Espanha. A Renault vai combinar os três pacotes e introduzi-los de uma vez, já na Áustria.

"As atualizações estão chegando", disse o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, em uma coletiva de imprensa feita na sexta.

"Foi um grande esforço da equipe de produção interna para deixar pronto o pacote que seriam para as corridas três, cinco e seis - obviamente estou falando dos números iniciais - que seriam, Vietnça, Holanda e Barcelona e que estarão em nosso carro na Áustria".

"Essas corridas obviamente não aconteceram, mas a performance esperada estará presente em Spielberg.

Enquanto Abiteboul não quis falar sobre onde que essas atualizações deixariam a Renault na disputa do pelotão do meio, ele estava feliz que a equipe havia conseguido finalizar não apenas as atualizações, mas deixar partes de reposição prontas para as três primeiras corridas.

"Eu quero reduzir as expectativas, porque sabemos que nosso carro era muito, muito ruim no ano passado. Só espero que esse seja melhor", disse. "Ainda não estamos certos sobre a competitividade do carro a partir da pré-temporada, então não quero falar muito sobre isso".

"Há uma clara satisfação do esforço feito para produzir essas peças em quantidade também, porque sabemos que Spielberg pode ser pesado para os carros, mesmo com a remoção de alguns kerbs".

"Também tínhamos que planejar em quantidade também, algumas partes que eu espero que tragam uma performance decente para o carro.

Na semana passada, Daniel Ricciardo havia previsto que as equipes do pelotão do meio estariam separadas por apenas um décimo de segundo, sem ter um favorito.

Ricciardo disse que esperava que a batalha ficasse próxima mesmo com o pacote de atualizações planejado, mas que esperava que a Renault conseguisse reduzir a diferença para as equipes da ponta.

"Você faz um pequeno resumo depois dos testes e entende onde que você está, e parecia que o pelotão do meio estará muito próximo", disse Ricciardo. "Acho que Melbourne seria assim. Como vocês ouviram, nós teremos um carro diferente na Áustria. Diferente do que correria em Melbourne".

"Eu espero que seja próximo. Eu realmente espero esse grid próximo esse ano. Acho que a diferença para os líderes será menor, e acredito que todo o pelotão do meio está próximo, a diferença pode ser de até um décimo".

"Mas é tudo conversa por enquanto. Temos apenas uma semana para esperar e todos terão respostas, incluindo nós".

