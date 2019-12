Ricciardo sobre Renault: "Ainda temos muito trabalho a fazer"

Daniel Ricciardo fez um balanço de seu primeiro ano com a Renault na Fórmula 1, destacando o duro aprendizado e admitindo que ele e a equipe ficaram "perdidos" em alguns momentos da temporada.

Ao fim de 2018, o australiano deixou a Red Bull, onde conseguia lutar por vitórias, para se juntar ao ambicioso projeto da Renault voltar a ser uma das equipes de ponta da Fórmula 1. Após uma temporada encorajadora no ano passado, o time francês esperava terminar na quarta posição do campeonato e se aproximar de Ferrari, Mercedes e da ex-equipe de Ricciardo.

No entanto, o melhor resultado de Ricciardo ao longo de 2019 foi um quarto logar no GP da Itália, com o time enfrentando dificuldades em se manter na zona de pontuação, chegando algumas vezes, entre os últimos do grid.

Sobre a temporada, o australiano disse: "Eu esperava momentos de baixa, e acho que você espera passar por momentos assim em qualquer equipe, porque mesmo a Mercedes, que está acostumada a vencer, chegar no quarto lugar é algo ruim para eles".

"Os momentos de alta foram mais ou menos como esperado, um top-5, o que eu sabia ser possível. Mas as vezes, nos momentos ruins, nós ficávamos coçando a cabeça perdidos, tipo: 'não devíamos estar tão mal assim".

"Não estaríamos entre os cinco primeiros em todas as corridas, mas chegar em 14º ou algo assim, era algo que achamos que tinha ficado no passado. Foi aí que percebemos a realidade de que ainda temos muito trabalho a fazer".

Ricciardo disse ter ficado satisfeito com a forma como a equipe respondeu a essas dificuldades, chamando-as de "combustível para o fogo".

Ele disse que a Renault poderia ter pensado que "estavam sacaneando a eles mesmos" com a tentativa de ser um time de ponta e aceitado que "pertenciam ao pelotão de trás", e por isso estava feliz por a equipe não ter adotado essa mentalidade.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o que aprendeu em 2019, Ricciardo descreveu a batalha com as adversidades como algo "divertido" e que "mantém você alerta".

"Acho que o mais importante é entender como ser perfeito", disse ele. "É tão fácil acelerar tentando tirar um décimo de segundo, e [as vezes] você acaba perdendo esse décimo. Você está sempre tentando tirar o máximo proveito do carro, mas acho que é apenas ser mais consciente do que um pouco de aceleração faz."

"Especialmente no meio do pelotão, o carro obviamente não é tão bom quanto os da frente. Então, se você escorrega, acho que perde mais tempo, superaquece os pneus e parece pagar um preço maior."

"Aprender quando ser sensível e quando tentar aproveitar extrair um pouco mais, provavelmente me ensinou um pouco de disciplina acima de qualquer outra coisa".

"Você está sempre tentando dirigir o mais rápido e forte possível. Mas escolher o momento certo é provavelmente a melhor maneira de conseguir. [Precisa de] um pouco de disciplina e experiência".

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Tempos de glória da Red Bull

O australiano colecionou sete vitórias entre 2014 e 2018 na equipe austríaca. Muitos consideram Ricciardo o vencedor das provas difíceis, já que venceu largando na pole apenas uma vez, em Mônaco, tendo partido de quarto ou pior em todos os outros triunfos. Relembre as vitórias do "Mister Simpatia" na Fórmula 1:

Galeria Lista GP do Canadá de 2014 1 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images A primeira vitória da carreira de Ricciardo veio após um acidente envolvendo Felipe Massa e Sergio Pérez. GP do Canadá de 2014 2 / 18 Foto de: LAT Images Isso fez com que o australiano recebesse a bandeira quadriculada atrás do safety car. GP do Canadá de 2014 3 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images O alemão Nico Rosberg chegou em segundo com a Mercedes, enquanto Sebastian Vettel completou o pódio em sua última temporada na Red Bull. GP da Hungria de 2014 4 / 18 Foto de: LAT Images A segunda vitória da carreira de Ricciardo começou com a pista molhada e o grid largando com pneus intermediários. GP da Hungria de 2014 5 / 18 Foto de: LAT Images O safety car esteve presente por duas vezes e o australiano superou Fernando Alonso para a vitória faltando apenas duas voltas para o fim. GP da Bélgica 2014 6 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images A prova foi a seguinte à etapa da Hungria. GP da Bélgica de 2014 7 / 18 Foto de: LAT Images Ricciardo aproveitou a controvérsia entre a dupla da Mercedes, Lewis Hamilton e Nico Rosberg... GP da Bélgica de 2014 8 / 18 Foto de: LAT Images ...que bateram na volta 2, furando um pneu do inglês e danificando a asa dianteira do alemão. GP da Malásia de 2016 9 / 18 Foto de: LAT Images A corrida maluca teve acidente envolvendo Sebastian Vettel e Nico Rosberg logo no início... GP da Malásia de 2016 10 / 18 Foto de: Pirelli ... uma grande batalha entre Ricciardo e Verstappen e a falha do motor da Mercedes de Lewis Hamilton, dando o triunfo ao australiano. GP do Azerbaijão de 2017 11 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Considerada a melhor corrida de 2017, a prova foi marcada pelo "encontro" entre Sebastian Vettel na traseira de Lewis Hamilton na pista. GP do Azerbaijão de 2017 12 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Lance Stroll foi a grande surpresa, dividindo a linha de chegada com Valtteri Bottas pela 2ª posição. GP da China de 2018 13 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A vitória de Ricciardo no domingo também foi agitada, com a presença do safety car e a mudança de estratégia da Red Bull, fazendo seus pilotos pararem para a colocação de novos pneus. GP da China de 2018 14 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images O australiano escalou o pelotão e superou Bottas para a vitória próximo ao fim da prova. GP da China de 2018 15 / 18 Foto de: Sutton Motorsport Images Os finlandeses Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen completaram o pódio. GP de Mônaco de 2018 16 / 18 Ricciardo cravou a pole em Monte Carlo, superando Vettel e Hamilton. GP de Mônaco de 2018 17 / 18 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O australiano manteve a ponta após a largada, mas enfrentou dificuldades em seu carro. No braço, Ricciardo segurou Vettel e depois reabriu vantagem para vencer no Principado. GP de Mônaco de 2018 18 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images A comemoração foi marcada pela sorridente presença do simpático piloto numa piscina de Mônaco ao lado de toda a equipe.

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.