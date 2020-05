Único brasileiro a chefiar o departamento de motores de uma montadora da Fórmula 1, o engenheiro Ricardo Penteado, que deixou a Renault no fim de 2019, conhece bem os dois pilotos que movimentaram o mercado da categoria em 2020: Daniel Ricciardo e Carlos Sainz.

O carioca, que agora desenvolve projeto mantido em segredo, trabalhou com o australiano e com o espanhol na equipe oficial da Renault. Também teve contato com a dupla em outros times que usam ou usaram os motores franceses, como Toro Rosso, Red Bull e McLaren.

Assim, Penteado tem autoridade para falar sobre Ricciardo e Sainz. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram, o engenheiro formado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) analisou os pilotos, que mudarão de casa no ano que vem.

Após a temporada de 2020, Ricciardo sairá da Renault e substituirá Sainz na McLaren. Já o espanhol assumirá a vaga do alemão Sebastian Vettel na Ferrari ao lado do monegasco Charles Leclerc.

Em meio à dança das cadeiras da F1, muito se discutiu sobre o potencial de Ricciardo e Sainz. E Penteado surpreendeu ao comparar a badalada dupla. É o que você confere na imperdível entrevista em vídeo abaixo:

Penteado começou falando sobre Ricciardo: "Ele é trabalhador, mas a impressão que ele dá não é de um cara que é muito sério, sabe? Ele trabalha, treina e não tem problema nenhum. Mas eu, que trabalhei com Kubica, Bruno [Senna] e até o Kimi, dava uma sensação diferente".

"Eu não sentia a aplicação dele em um nível técnico tão forte quanto eu esperava. Quando o Kubica chegou na Renault em 2010, a gente passou quatro horas conversando com ele e o cara contava muita coisa para a gente sobre como era nas outras equipes pelas quais ele correu".

"Dados técnicos muito importantes, até do motor, da caixa [de câmbio]. Não era espionagem, eram coisas que ele tinha que falar. Era muito interessante e muito rico. Com o Daniel, não foi assim, eu esperava que ele trouxesse mais coisa da Red Bull, mas não teve esse feedback".

"Só que o cara tem um talento natural que está lá, sabe? O cara é talentoso para caramba. Ele consegue fazer acontecer uma volta. Ele tem uma inteligência de corrida muito bacana. Mas vou falar que ele não seria meu piloto preferido", disse, antes de comentar sobre Sainz.

Uma análise sobre o novo piloto da Ferrari

"O Carlos é um cara no qual eu boto mais fé do que no Daniel. Não sei se é por que o jeito de ele trabalhar combina com o meu. A afinidade que eu tenho com ele em termos de trabalho era muito melhor do que a que eu poderia ter com o Daniel".

"O Carlos teve dois mentores muito importantes: o pai dele [Carlos Sainz, multicampeão de rali] e o Fernando [Alonso]. Além de uma ajuda que é muito legal na equipe dele que é o primo dele, que se chama Carlos [Oñoro, agente do piloto da F1] também".

"Então essa esfera que ele tem é muito bacana. Eles pensam muito em Fórmula 1, em postura, no que fazer para estar sempre progredindo, para sempre sendo o melhor. E você vê nitidamente que o trabalho dele é para ser campeão do mundo, que é para ser o melhor".

"Seja em comportamento, preparação física, atitude... Você vê que o cara não fica só em sair do carro, fazer o feedback e acabou, sabe? Eu acompanhei ele na Toro Rosso, quando a gente [Renault] estava fornecendo motor para Toro Rosso".

"E na Renault e na McLaren também. Você percebe bem a maturidade que ele tem. Para a idade dele, é fora de série. E com certeza foi por causa de tudo que ele trocou de conversa e bate-papo com o pai dele e o Fernando. O cara é bom para caramba", completou Penteado.

