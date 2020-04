Ex-companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes e maior rival do britânico na história recente da Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg, vencedor da temporada 2016, afirmou que o hexacampeão é o quarto melhor piloto de todos os tempos da categoria.

Em entrevista à Sky Sports, o ex-piloto da Mercedes elegeu os cinco maiores nomes da história da F1 e colocou um de seus compatriotas no topo da lista: trata-se de Michael Schumacher, vencedor de sete títulos com Benetton e Ferrari.

"Vou eleger Schumacher. Corri com ele. Ele foi o mais completo. Para mim, é o melhor de todos os tempos", comentou Rosberg, que foi companheiro de Schumacher na Mercedes entre 2010 e 2012, na segunda passagem do heptacampeão pela F1.

"Depois, fico com [Juan Manuel] Fangio. Aí vou de [Ayrton] Senna, Hamilton e [Alain] Prost", disse o campeão de 2016, antes de fazer uma menção honrosa a um de seus ídolos na categoria máxima do automobilismo mundial.

"O meu herói de infância era Mika Hakkinen", assumiu Rosberg. O ex-piloto da Mercedes é filho do finlandês Keke Rosberg, campeão da F1 em 1982. Já Hakkinen também é da Finlândia e foi bicampeão em 1998 e 1999.

Galeria Lista Michael Schumacher - Sete títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 1 / 33 Foto de: Ercole Colombo Lewis Hamilton - Seis títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019) 2 / 33 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Juan Manuel Fangio - Cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956, 1957) 3 / 33 Foto de: LAT Images Alain Prost - Quatro títulos (1985, 1986, 1986 e 1993) 4 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Sebastian Vettel - Quatro títulos (2010, 2011, 2012 e 2013) 5 / 33 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Jack Brabham - Três títulos (1959, 1960 e 1966) 6 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jackie Stewart - Três títulos (1961, 1971 e 1973) 7 / 33 Foto de: David Phipps Niki Lauda - Três títulos (1975, 1977 e 1984) 8 / 33 Foto de: LAT Images Nelson Piquet - Três títulos (1981, 1983 e 1987) 9 / 33 Foto de: LAT Images Ayrton Senna - Três títulos (1988, 1990 e 1991) 10 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Alberto Ascari - Dois títulos (1952 e 1953) 11 / 33 Foto de: Ferrari Media Center Jim Clark - Dois títulos (1963 e 1956) 12 / 33 Foto de: LAT Images Graham Hill - Dois títulos (1962 e 1968) 13 / 33 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi - Dois títulos (1962 e 1964) 14 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen - Dois títulos (1998 e 1999) 15 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Fernando Alonso - Dois títulos (2005 e 2006) 16 / 33 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Giuseppe Farina - Um título (1950) 17 / 33 Foto de: LAT Images Mike Hawthorn - Um título (1958) 18 / 33 Foto de: LAT Images Phil Hill - Um título (1961) 19 / 33 Foto de: LAT Images John Surtees - Um título (1964) 20 / 33 Foto de: LAT Images Denny Hulme - Um título (1967) 21 / 33 Foto de: LAT Images Jochen Rindt - Um título (1970) 22 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images James Hunt - Um título (1976) 23 / 33 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mario Andretti - Um título (1978) 24 / 33 Foto de: Autocourse Jody Scheckter - Um título (1979) 25 / 33 Foto de: LAT Images Alan Jones - Um título (1980) 26 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Keke Rosberg - Um título (1982) 27 / 33 Foto de: LAT Images Nigel Mansell - Um título (1992) 28 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Damon Hill - Um título (1996) 29 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jacques Villeneuve - Um título (1997) 30 / 33 Foto de: LAT Images Kimi Raikkonen - Um título (2007) 31 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Jenson Button - Um título (2009) 32 / 33 Foto de: Sutton Motorsport Images Nico Rosberg - Um título (2016) 33 / 33 Foto de: Mercedes AMG

