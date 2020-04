A segunda temporada de Drive to Survive foi lançada no final de fevereiro, com muitas cenas de bastidores de equipes e pilotos da F1.

Carlos Sainz ganhou atenção especial das câmeras da Netflix em um dos episódios no início da temporada, retratando os fins de semana no Azerbaijão e na Espanha.

O episódio intitulado 'Dogfight' mostrou a batalha entre Sainz e Daniel Ricciardo, piloto da Renault, nos dois finais de semana, quando eles tentavam liderar a luta do meio de grid.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre o que achava sobre a segunda temporada de Drive to Survive, Sainz disse que, embora tivessem exagerado na rivalidade com Ricciardo, ele estava satisfeito com o que estava conseguindo para a F1 como um todo.

"Foi bom, eu gostei", disse Sainz. "Provavelmente a rivalidade com Daniel foi um pouco exagerada, como vocês puderam observar.”

"Mas, ao mesmo tempo, para os fãs dos EUA, a quantidade de pessoas que me procuram para dizer como ficaram emocionadas com os episódios e como estão empolgadas com o show, acho que está causando um grande efeito na F1."

"Então, mesmo que às vezes exagerem um pouco na rivalidade, eu ainda a recebo bem, e acho que seja ótimo para a F1. E por que não dramatizar tudo ainda mais? Acho que está bem."

O piloto da Haas, Romain Grosjean, também elogiou a série. Mas ele concordou com Sainz, que não contava a história completa, com as dificuldades dele e da Haas ao longo da temporada ganhando o foco do segundo episódio da temporada.

"Quando você conhece o mundo por dentro, ele não mostra tudo", disse Grosjean. "Algumas equipes foram mais abertas que outras. Mas eu gosto, acho ótimo.”

"Se você me perguntar sobre o episódio da Haas, eu gostaria de ver um pouco mais do trabalho duro dos garotos nos bastidores, porque todos nós vemos a terrível situação em que estávamos."

"Acredito que eles poderiam ter mostrado um pouco mais do trabalho real que foi feito para tentar sair do buraco. Acho que não estava no cenário."

Confira os 10 filmes sobre F1 que o ajudarão na quarentena