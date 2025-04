O futuro de Max Verstappen continua a gerar especulações no paddock da Fórmula 1 depois que o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, disse que a equipe tinha uma "grande preocupação" com a saída do campeão mundial.

Verstappen manteve o título no ano passado, mas em um carro que passou de dominador a quase um competidor secundário no final do ano, quando McLaren e Ferrari assumiram os dois primeiros lugares na classificação dos construtores.

Houve um padrão semelhante no início de 2025, com a McLaren mais uma vez parecendo dominante - embora Verstappen tenha apresentado um bom desempenho ao longo do GP do Japão para selar a vitória em Suzuka.

Conversas sobre a crise foram realizadas após um fim de semana ainda mais decepcionante no Bahrein, levando a algumas perguntas sobre o futuro de Verstappen. Não haveria muitas equipes no grid que pudessem pagar o holandês, com Fernando Alonso, da Aston Martin, lançando dúvidas sobre a possibilidade de ser companheiro de equipe do tetracampeão no próximo ano.

A Mercedes poderia ser outra opção se Verstappen buscasse uma saída da Red Bull - mas seu ex-chefe de estratégia, James Vowles, desaconselhou a mudança.

"Acho que há mais desempenho a ser acrescentado com Max", disse o chefe da Williams na sexta-feira do GP da Arábia Saudita.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Acho que ninguém negaria que ele é extraordinário no que pode fazer, e o Japão, para mim, foi inacreditável. Parabéns a ele, mas ele também tem muitas desvantagens que precisamos reconhecer, e acho que a Mercedes tem um ótimo jeito de lidar com dois pilotos que estão chegando perto do auge do carro e com um que está subindo. Portanto, pessoalmente, não acho que esse seja o lugar para ele."

Além de uma mudança surpreendente para Verstappen significar que a Mercedes teria de dispensar Andrea Kimi Antonelli para abrir espaço, Vowles acha que haveria ainda mais pontos negativos na contratação com George Russell - que teve uma briga de alto nível com Verstappen no Qatar e em Abu Dhabi - parecendo pronto para assinar um novo contrato.

"Acho que não. São dois personagens muito diferentes", respondeu ele quando perguntado se Russell e Verstappen poderiam coexistir.

"Não sou o Toto [Wolff, chefe da Mercedes], mas acho que ele tem uma equipe de pilotos muito boa para o futuro. Acho que com Kimi - e sou tendencioso porque trabalhei com ele por um longo período - se você observar os passos que ele está dando na classificação, ele está avançando a cada semana e ele só pilotou efetivamente por quatro corridas."

"Ele está em um bom caminho para ser muito, muito competitivo, então você continua investindo nisso, e George está fazendo um bom trabalho também", finalizou.

F1 AO VIVO: Norris DERROTA Piastri no TL2 em Jeddah, SAUBER deixa BORTOLETO na MÃO e Tsunoda BATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!