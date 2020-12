Nesta terça (01), a Haas confirmou Nikita Mazepin como um dos pilotos para a temporada 2021 da Fórmula 1. E o chefe da equipe norte-americana, Gunther Steiner, respondeu a críticas da equipe contratar um "piloto pagante" para a vaga, afirmando que até mesmo um dos maiores da história da categoria, Niki Lauda, pagou para ter sua primeira vaga na F1.

Apesar da confirmação de Mazepin como piloto, ainda não há confirmação de acordos comerciais com a empresa de seu pai, Uralkali, mas é esperado que a empresa esteja presente no carro de 2021.

Com outros filhos de pais bilionários conquistando vagas na F1 nos últimos anos, o movimento é visto com certo ceticismo nas redes sociais. Mas Steiner insiste que não é incomum que pilotos talentosos se beneficiem do apoio financeiro, dizendo que Mazepin já provou seu valor na F2, onde ocupa o terceiro lugar na luta pelo campeonato.

"Há muitos pilotos que entram na F1 graças ao apoio financeiro", disse. "Há ótimos pilotos que chegaram à F1 por causa disso. O primeiro que me vem à cabeça é Pérez. Olhem para ele agora, terminando no pódio, fazendo um bom trabalho".

"Eu considero George Russell um dos melhores nomes, mas ele não teria chegado a lugar algum sem a ajuda da Mercedes. Há vários assim. Lance Stroll, já subiu ao pódio. Se eles vão bem na F2 e têm um bom patrocinador, é uma solução perfeita".

Steiner ainda citou seu antigo colega de Jaguar, Lauda, que pagou por suas duas primeiras temporadas na F1 com a March em 1972 e a BRM no ano seguinte, como mostrado no filme Rush.

"Uma das vezes que conversei com Niki, ele disse: 'Eu entrei na F1 graças a um banco que me patrocinou, assim pude comprar uma vaga'. Acho que era a BRM. E ele venceu o Mundial".

Steiner destacou que a boa forma de Mazepin na F2 o qualifica para a posição.

"Tudo depende do ângulo que você analisa, pode ser positivo ou negativo. Se alguém é bom e tem um bom apoio financeiro por trás, certamente ele tem uma chance melhor que alguém que é tão bom quanto mas sem esse aporte".

"Por que contratar alguém sem aporte financeiro? Acredito que, desde que o piloto vá bem na F2, e Nikita está em terceiro, não tenho como duvidar disso. O que mais precisaria?".

"Eu acompanhei toda a sua temporada, o que ele vem fazendo. O começo não foi fácil e, talvez, sem esse começo difícil, estaria lutando pelo título. Então é isso que vejo. Não vejo nada além disso. Os resultados se provam sozinhos".

Quando questionado sobre os outros filhos de bilionários que estão na F1, Lance Stroll e Nicholas Latifi, Mazepin destacou as habilidades de ambos.

"Você destacou depois nomes, com 20 no grid. O que dizer sobre eles? São bons pilotos profissionais que conquistaram bons resultados ao longo de suas carreiras".

Steiner notou que não foi uma surpresa ter a Haas buscando investimento externo após passar seus primeiros anos focando em promover o nome do dono da equipe, exceto o período com o conturbado relacionamento com a Rich Energy.

"Se você tem um negócio e investe por um período de tempo, depois precisa torná-lo sustentável. E isso faz parte. Estabelecemos o nome Haas na F1 e agora ele é conhecido, pelo menos da minha parte, já que passo por ele todos os dias!".

"Não precisamos vender a marca mais e agora estamos abertos a parceiros comerciais. Dmitry Mazepin tem uma companhia. Se ele vier como patrocinador, por que dizer não?".

Steiner revelou que as conversas começaram no ano passado: "Estava em contato com o Sr. Mazepin há algum tempo. Ele é conhecido por aqui. Falamos no ano passado sobre algumas coisas e estabelecemos um relacionamento".

"Quando eles estavam buscando um lugar para Nikita na F1, começamos a falar sobre isso. Nunca houve pressão e, no final, queríamos mudar nossos pilotos, e o nome dele surgiu".

