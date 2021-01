A Haas anunciou em outubro que não manteria Romain Grosjean para a temporada de 2021 da F1, encerrando a passagem de cinco anos do francês com a equipe americana.

Grosjean fez sua última largada para Haas no Grande Prêmio do Bahrein, onde escapou de um acidente violento na primeira volta e, devido aos ferimentos sofridos nas mãos, ficou de fora das duas últimas corridas da temporada.

Grosjean mostrou interesse em voltar a correr na IndyCar, Fórmula E ou no Campeonato Mundial de Endurance da FIA, mas também espera um teste privado na F1.

Apesar de ganhar reputação por incidentes e erros na pista, o piloto fechou sua carreira na F1 com 10 pódios e registrou os melhores resultados na curta história da Haas.

Questionado se achava que Grosjean às vezes não recebia o crédito que merecia, o chefe da equipe americana, Steiner, disse ao Motorsport.com “Sim. Ele com certeza foi muito rápido. Num dia bom, Romain foi um dos melhores.”

“Mas às vezes ele pressionava e tentava demais. Então você vê esses erros. Ele simplesmente ultrapassou o limite e então vêm os erros. ”

O piloto francês passou quatro de suas cinco temporadas na Haas correndo ao lado de Kevin Magnussen, que concordou com Steiner.

"Houve alguns erros que ele cometeu que foram grandes, digamos o de Baku (em 2018), onde ele bateu sob o safety car", disse Magnussen.

“Isso chamou muita atenção, mas se você olhar em que posição ele estava quando caiu, foi inacreditável. Acho que foi o quarto ou algo assim, na Haas! Ninguém nunca fala sobre isso. Se ele não tivesse batido sob o safety car, ele teria um resultado inacreditável naquela corrida.”

“É um piloto absolutamente incrível. Eu acho que nos últimos anos, estar em um carro não competitivo também significa que tem sido difícil para ele realmente aparecer.”

“Mas as pessoas se esqueceram do que ele fez em 2012, 2013, aqueles anos em que subiu ao pódio tantas vezes. Foi por azar que ele não ganhou uma corrida em algumas ocasiões.”

“É assim que o mundo funciona. Certamente, sendo seu companheiro de equipe, eu o admiro pelo talento que ele é.”

Grosjean deixou a Lotus no final de 2015 para se juntar à Haas em sua temporada de estreia na F1, ajudando a transformar o time inicial em uma equipe regular.

Steiner disse que Grosjean foi “corajoso” em sua decisão de ingressar na Haas, mas que a equipe também cumpriu tudo o que prometeu.

“Estávamos tão preparados como prometi a ele quando falamos sobre isso”, disse o italiano.

“A parte difícil naquela época foi que algumas equipes novas não deram certo e ele sabia que isso poderia acontecer, mas eu expliquei a ele como estávamos fazendo de forma diferente. Ele acreditou e acho que cumprimos”, reforçou.

“Obviamente, a temporada (2020) e (2019) foram difíceis para nós, mas isso pode acontecer em qualquer equipe. Não teve nada a ver com o fato de a equipe ser nova.

“Ele foi corajoso em fazer isso e não foi ruim para ele”, concluiu.

