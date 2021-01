F1: Sainz fará estreia com carro da Ferrari em Fiorano

Depois de se juntar à Ferrari, Carlos Sainz tem trabalhado com a equipe na fábrica de Maranello nas últimas semanas, além de realizar corridas em simulador.

A equipe italiana revelou no ano passado que planejava dar a Sainz um teste em um de seus carros de F1 mais antigos durante o inverno, compensando em parte a quantidade limitada de corridas oficiais da pré-temporada programadas para março.

O Motorsport.com apurou que o espanhol deva testar um carro de F1 da Ferrari pela primeira vez em Fiorano na próxima quarta-feira, como parte de um programa mais amplo para a equipe em seus testes privados.

Como as equipes não têm permissão para usar os carros que correram nos últimos dois anos, a corrida será conduzida na Ferrari SF71H que correu ao longo da temporada 2018. O teste oferecerá ao novato da Ferrari a primeira oportunidade de participar de um programa na pista com sua equipe de corrida e de engenharia para a temporada de 2021.

Sainz deve correr com o SF71H na quarta e quinta-feira da próxima semana, em Fiorano, ao lado do seu novo companheiro de equipe Charles Leclerc, e não terá a chance de guiar o carro 2021 da Ferrari, o SF21, até o início dos testes de pré-temporada no Bahrein, que acontece de 12 a 14 de março, antes da etapa de abertura em Sakhir.

O teste de cinco dias da Ferrari em Maranello também vai contar com a corrida para membros da Ferrari Driver Academy, mais notavelmente para os pilotos de Fórmula 2, Robert Shwartzman e Marcus Armstrong.

Giuliano Alesi também participará do teste, mas não se sabe se o piloto reserva e de testes da Ferrari, Callum Ilott, marcará presença na corrida.

Enquanto isso na AlphaTauri...

O novato Yuki Tsunoda também terá a chance de fazer uma corrida de pré-temporada antes de estrear na F1.

A equipe secundária da Red Bull planeja testar um carro mais antigo durante testes em Ímola, programadas para os dias 27 e 28 de janeiro, para permitir que Tsunoda garanta alguma quilometragem extra. Pierry Gasly também pode obter alguma quilometragem.

A segunda sessão de testes da equipe provavelmente irá incluir um dia de filmagem para 2021 e deve acontecer entre 23 e 25 de fevereiro.

A equipe usará o mesmo chassi do AT01 do ano passado, mas terá a aerodinâmica fortemente revisada e ficará com os motores Honda para a última campanha oficial do fabricante japonês na F1.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 CHATA? Ultrapassagens CAEM em 2020; saiba quais foram os GPs com MAIOR e MENOR número de MANOBRAS

PODCAST: Chico Serra esclarece rivalidade com Piquet, amizade com Senna e briga com Raul Boesel