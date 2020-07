Tempestade atinge Red Bull Ring e 3º treino livre para GP da Estíria é cancelado

A Fórmula 1 está se preparando para um potencial treino de classificação no domingo no Red Bull Ring, por causa da tempestade prevista que chegou ao autódromo neste sábado de manhã e atrapalha o andamento do GP da Estíria.

FIA e equipes já estavam cientes do mau tempo previsto e já discutiam cenários diferentes se as ações de pista no sábado não puderem acontecer.

A chuva atingiu o Red Bull Ring pouco antes da corrida da F3 neste sábado, com o evento sendo interrompido após 14 voltas, com condições consideradas inseguras demais para continuar.

O terceiro treino livre, que deveria ocorrer às 12h (local) acabou cancelado por causa das más condições de pista.

As previsões atuais indicam, no entanto, que a chuva não diminuirá até o final da tarde austríaca, o que poderia deixar a F1 incapaz de realizar a classificação.

A primeira opção é realizar a sessão classificatória no domingo de manhã, que agora parece possível com as previsões para o dia de amanhã melhorando.

O diretor de corrida da F1, Michael Masi, disse na sexta-feira que as chances de chuva na manhã de domingo diminuíram.

"No início do dia, parecia que a manhã de domingo também não seria boa", disse ele. "Mas isso parece ter mudado."

Caso a ação de hoje não ocorra, e a F1 não possa realizar uma sessão de classificação no domingo de manhã, o grid será definido pelos tempos do segundo treino livre da sexta-feira.

Isso colocaria Max Verstappen na pole position à frente de Valtteri Bottas.

