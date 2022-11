Carregar reprodutor de áudio

O bicampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, acredita que os pilotos devem 'desistir' se não estiverem preparados para viver a intensidade das batalhas intensas pelo título mundial ano após ano.

O holandês teve um final precoce em 2022, onde seu desempenho dominante na segunda metade da temporada significou a ele a coroação como campeão no GP do Japão, enquanto ainda restavam quatro corridas para o fim do calendário.

Isso contrastou fortemente com seu primeiro título em 2021 - um final tenso em Abu Dhabi - que terminou em circunstâncias controversas sobre a maneira como a FIA lidou com o reinício do safety car no final da corrida.

Verstappen disse após a luta pelo título de 2021 com Lewis Hamilton que não poderia enfrentar o estresse de uma disputa tão acirrada o tempo todo. Falando ao The Guardian, ele destacou: “Você não pode ter esse drama todos os anos, com certeza. Não é bom para mim, não é saudável para ninguém da equipe – ambas as equipes”.

Mas enquanto a F1 se prepara para um calendário de 24 corridas em 2023, o holandês está ciente de que o estresse e a tensão dos pilotos têm todas as chances de aumentar. Questionado se estava preparado para o que poderia estar por vir, o bicampeão alegou que não estava preocupado com as complicações de um desafio maior – ou que precisava estar preparado para dificuldades maiores.

“Se você não está preparado, então é melhor parar já, certo?” ele disse. “Quero dizer, acho que somos todos pilotos e amamos correr.

“Claro que é bom ter uma temporada como a do ano passado, mas também é bom ter uma temporada como a deste ano. Seria muito difícil se você tivesse isso todos os anos, sabe, o ano que eu tive no ano passado, mas isso também não acontece na Fórmula 1, então deve estar tudo bem.”

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

O rival mais próximo de Verstappen, Charles Leclerc, concordou que não havia escolha a não ser estar pronto para temporadas maiores e mais intensas pela frente.

“Acho que estamos todos preparados para temporadas mais longas”, disse ele. “Espero que seja apertado. É sempre bom ter uma luta até o fim. Mas sim, estou preparado para mais corridas e para uma luta mais longa, espero."

Embora a Red Bull tenha dominado este ano, uma vez que superou a desvantagem de peso de seu RB18, o holandês não acredita que sua margem sobre os rivais continue até 2023.

“Eu acho que será mais perto”, disse ele. “As pessoas estão entendendo muito mais os carros e, com o tempo, todas as equipes vão se aproximando."

Sabemos durante o inverno que realmente temos que continuar pressionando e tentando encontrar desempenho e não apenas desempenho: entender possivelmente os pneus ainda mais, porque eles vão mudar um pouco no próximo ano. Então, sim, vamos ver como vamos administrar tudo isso.”

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

