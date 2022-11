Carregar reprodutor de áudio

Ao que tudo indica, o retorno de Nico Hulkenberg a Fórmula 1 como titular na Haas teve um incentivo que indica uma movimentação bastante apontada nas últimas semanas: a equipe norte-americana teria recusado os pilotos da Ferrari (Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman) e aceitado o alemão 'a pedido' do atual chefe da Alfa Romeo, Fred Vasseur, sabendo que o francês chega a Maranello no lugar de Mattia Binotto.

Não é um raio caindo repentinamente, embora nada tenha sido planejado. Os tempos e métodos são típicos da Ferrari, que parece despreparada nas difíceis fases de transição. Maranello concede a Mattia Binotto a saída da Ferrari com as honras das armas, ou seja, com a renúncia acordada, mas ainda não há nada oficial. Desta vez, o silêncio não vem acompanhado de um pronunciamento à imprensa.

O encontro com a alta direção da escuderia - John Elkann e Benedetto Vigna - aconteceu logo após o retorno de Abu Dhabi, epílogo de uma temporada que rendeu à equipe italiana o bicampeonato de Construtores e o papel de vice-campeão mundial de Charles Leclerc. Mattia Binotto sai derrotado, depois de ter a ilusão de que a Ferrari poderia lutar pelos dois títulos até ao fim, podendo contar com um início de campeonato muito competitivo.

O F1-75 já estava maduro. Resultado de dois anos de estudo, enquanto as adversárias Red Bull e Mercedes travavam uma exaustiva batalha pela 'coroa' de 2021. O bom início do carro em 2022 deu a entender que poderia ser a temporada certa. Então a Ferrari esvaziou como um suflê: problemas de confiabilidade, erros graves de estratégia associados a erros do piloto e paradas lentas nos boxes arruinaram o quadro.

E se somarmos a isso uma mudança nas regras de corrida ditada pela Mercedes e assinada pela FIA sob o pretexto de segurança que obrigou os monolugares a serem levantados do solo, penalizando o F1-75 em particular. Uma fraqueza política da Ferrari também surge na mesa de decisões.

A escuderia foi culpada de ter sofrido uma descida para a qual até o lugar de honra no campeonato do mundo foi julgado por Benedetto Vigna como uma derrota.

O jornal italiano Corriere dello Sport, assinado por Fulvio Solms, saiu hoje com um histórico interessante que mostra como a deslegitimação de Mattia Binotto já estava em andamento. Gunther Steiner, chefe da equipe Haas, escolheu Nico Hulkenberg como segundo piloto em vez do exultante Mick Schumacher, dizendo não a Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, os dois candidatos propostos pela Ferrari para o que parecia ser uma vaga no time 'cliente' da Ferrari.

Haas escolheu Hulkenberg, um piloto que coincidentemente cai sob a influência de Frederic Vasseur. Segundo o Corriere dello Sport, Steiner não criou problemas ao ir contra a vontade da esuceria, pois o chefe da equipe Alfa Romeo já teria chegado a Maranello como chefe da Ferrari e não teria rompido os laços estreitos com a equipe americana tão enraizada na Itália.

E nada acontecerá, acrescentamos, se Simone Resta, atual diretor técnico da Haas, uma vez finalizado o monoposto de 2023, retornar à Ferrari do “empréstimo” para assumir a responsabilidade técnica da escuderia. Os peões de um jogo que ainda está em andamento movem-se lentamente…

