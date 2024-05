Atual tricampeão consecutivo da Fórmula 1 e líder da temporada 2024 antes do GP da Emilia Romagna, disputado em Ímola neste fim de semana, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, deve conciliar as atividades nas cercanias de Bolonha, Itália, à sua participação nas 24 Horas de Nurburgring virtuais.

Ao Motorsport.com, o piloto falou sobre a 'maratona' dos próximos dias. "É uma corrida de 24 horas e acho que somos quatro no carro. Ainda depende um pouco", afirmou ele quando questionado sobre como vai se dividir entre as demandas caso de fato participe da prova virtual.

Instado a falar sobre como se comunicou com à Red Bull em relação à participação no evento virtual simultaneamente ao fim de semana de uma etapa da F1, Verstappen disse: "Você não pode decidir por todos o que as pessoas farão no sábado à noite. Elas podem sair para jantar, fazer coisas malucas...".

"É o meu tempo livre. Sou profissional o suficiente para ver por mim mesmo o que está bem e o que não está", continuou, antes de responder sobre se tem medo de ser criticado pela participação na prova virtual caso algo errado aconteça na corrida 'real' em Ímola.

"Isso não importa para mim de qualquer modo. Como acabei de dizer, sou profissional o suficiente para saber o que pode e o que não pode ser feito. Se você não for para a cama e não dormir, não será bom para a corrida de domingo. Mas acho que, com tantos anos de experiência, sei o que fazer", seguiu Max.

"Também tenho jogado [em simuladores automobilísticos] nas últimas corridas [de F1]. Nada disso importa muito. As pessoas não falam sobre isso porque eu não mencionei isso. E desta vez aconteceu", completou o tricampeão. O Motorsport.com faz a cobertura completa do GP da Emilia Romagna de F1.

MARTÍN vence, mas MÁRQUEZ 'SE APROXIMA' da Ducati OFICIAL após bater PECCO na França. Jorge CHUTADO?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #10 - Análise do GP da França e a briga Martín x Márquez pela vaga da Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós aplicativo!