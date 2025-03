F1: McLaren provoca Red Bull em prévia de possível briga de 2025

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, e o CEO da equipe papaia, Zak Brown, fizeram comentários antes do GP da Austrália da Fórmula 1 que podem ser encarados como provocações 'sutis' para a rival Red Bull em uma prévia do que pode acontecer em 2025.

Nesta época em 2024, toda a conversa no paddock durante os testes e a abertura da temporada no Bahrein girava em torno da 'bagunça' na Red Bull e da polêmica de Christian Horner no WhatsApp.

A luta pelo poder nos bastidores acabou resultando em uma trégua e Horner permaneceu no poder, mas não sem que as equipes rivais tentassem tirar proveito da confusão.

Brown mencionou publicamente que os currículos da Red Bull estavam "circulando" na época, e Adrian Newey e Jonathan Wheatley, dois membros importantes da Red Bull, acabaram saindo para 'novas oportunidades'.

O clima não poderia ser mais diferente este ano, poisa McLaren lança sua própria defesa do título 12 meses depois. Embora tenha tido um início de temporada brilhante nos testes, a McLaren também conseguiu manter o núcleo de sua equipe técnica intacto, com a equipe fechando novos contratos para Oscar Piastri, o chefe de equipe, Stella, e o chefe de aerodinâmica Peter Prodromou.

Falando no paddock de Melbourne, antes do GP da Austrália deste fim de semana, Stella e Brown admitiram que "notaram um certo interesse em nosso pessoal" devido ao sucesso da equipe de Woking, com a extensão antecipada do contrato de Piastri como uma forma de evitar quaisquer "distrações" de seus rivais.

Mas, mais do que manter a equipe sob sigilo, Brown disse que cultivar uma cultura da qual as pessoas queiram fazer parte é uma maneira muito melhor de garantir a estabilidade do que contratos rígidos.

"Ao longo dos anos, ouvimos dizer que as pessoas roubam seus patrocinadores, seus pilotos, seus funcionários. Isso não acontece. Você os perde", disse Brown. "Deixando de lado o elemento contratual, trabalhamos muito para criar um ambiente em que as pessoas queiram estar na McLaren".

"Acho que conseguimos fazer isso com sucesso, pois não tivemos uma única mudança em nosso pitwall este ano. Não temos uma única mudança em nossa liderança técnica".

É difícil não ver essa frase como uma provocação à Red Bull, já que as duas equipes continuam lutando dentro e fora da pista.

Brown foi um dos primeiros a 'entrar na treta' quando a polêmica com Horner se desenrolou no ano passado, o que fez com que ele substituísse Toto Wolff como o principal adversário de Horner no paddock.

Christian Horner, chefe de equipe da Oracle Red Bull Racing e Zak Brown, diretor executivo da McLaren Foto de: Red Bull Content Pool

Aparentemente, essa rivalidade também afetou a capacidade de chegarem a um acordo sobre o estrategista da Red Bull, Will Courtenay, que decidiu se juntar à McLaren como diretor esportivo no ano passado.

A McLaren anunciou inicialmente a contratação de Courtenay em setembro, com o entendimento de que seria possível chegar a um acordo para encurtar seu período de licença. Mas esse acordo não se concretizou, e a Red Bull ficou satisfeita em fazer a McLaren esperar até a metade do próximo ano para manter Courtenay em seu contrato.

Ao ser perguntado se a rivalidade de Brown com Horner é parte da razão pela qual a Red Bull tem sido dura com Courtenay, Stella inicialmente se esquivou da pergunta antes de acrescentar um pouco de tempero no final de sua resposta.

"Há alguns contratos que precisam ser cumpridos e nós respeitamos a posição da outra parte no momento. É isso que eles querem fazer valer, e nós seremos pacientes", disse Stella.

"Estamos muito interessados em injetar conhecimento e entender ainda mais sobre como as outras equipes operam, e estamos muito focados em criar um ambiente em que não apenas nossos funcionários queiram permanecer, mas que também possa ser atraente para a entrada de outras pessoas. E parece que esse tem sido o caso com alguns membros sênior que vieram do mesmo partido..."

Esse é o tipo de provocação que geralmente é empregada por Brown, que é mais 'provocador' do que o italiano, mas prepara o terreno para uma intrigante luta de 2025. Os fãs da F1 só podem torcer para que a luta deles também vá longe na pista.

F1 ao vivo: LECLERC BATE PIASTRI e LIDERA TLs na Austrália; BORTOLETO 18º, Lewis 5º, MAX ATRÁS DA RB

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!