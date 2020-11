Sebastian Vettel questionou a falha do guard rail durante o acidente de Romain Grosjean no início do GP do Bahrain antes de uma investigação completa.

Grosjean bateu na primeira volta da corrida de domingo depois de ter contato com Daniil Kvyat na saída da curva 3, com seu carro indo parar nas barreiras do lado direito da pista em alta velocidade.

O acidente fez com que o carro de Grosjean se partisse ao meio, deixando o monocoque incluindo o halo e a célula de sobrevivência embutidos na grade de proteção de metal enquanto um grande incêndio começou.

“Eu realmente não olhei muito para as imagens, porque eu não queria, mas o principal é que ele saiu”, disse Vettel.

"Não sei como ser mais honesto, mas obviamente o guard rail não deveria falhar assim. É bom que os carros estejam mais seguros como antigamente, mas o guard rail não deve falhar e o carro não deve pegar fogo dessa forma.”

"Há muitos cuidados para que não pegue fogo, então não sei o que aconteceu lá. É difícil dizer nesta fase, mas o principal é que ele saiu."

A presença do halo tem sido amplamente creditada por ter salvado a vida de Grosjean devido à forma como foi embutido no meio da barreira.

"Se o halo não estivesse lá, tenho certeza de que teria sido um resultado incrivelmente diferente", disse o piloto da Williams, George Russell.

"A maneira como ele se afastou foi incrível. A segurança mudou muito nos últimos anos, então só podemos ser gratos."

“Foi horrível, inicialmente não sabia o que acontecia e quando vi as imagens fiquei chocado”, acrescentou o piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly.

“Da minha geração, nunca vi coisas assim. No passado eu acho que era mais comum, mas era realmente assustador.”

"Quando vi Romain sair do carro, fiquei muito feliz em vê-lo pular. É simplesmente assustador, não fazia ideia de que um carro de Fórmula 1 poderia quebrar daquele jeito, especialmente passando pelas barreiras."

Charles Leclerc foi um dos pilotos mais vocais na rádio da equipe após o acidente, pedindo atualizações sobre as condições de Grosjean, tendo visto o acidente em seus retrovisores.

"Eu vi ao vivo e fui imediatamente pelo rádio, fiquei muito preocupado", disse Leclerc.

“Se você ouvir minhas mensagens de rádio, obviamente eu só queria ter a boa notícia de que Romain estava bem e, chegando na curva 9, ainda não tinha notícias e vi também o incêndio, então comecei a me preocupar muito.”

"Mas, felizmente, ele está bem. Não sei o quão bem ele está, digamos, mas o bom é que ele pulou do carro.”

"É incrível. Se você vir o acidente, eu lutei para acreditar quando ele saltou do carro, então estão de parabéns os caras que estão fazendo a segurança nos carros."

