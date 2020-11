Daniil Kvyat, que estava envolvido no toque que levou ao forte acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de Fórmula 1, disse que sua primeira reação ao francês foi de raiva ao vê-lo mudando a trajetória da Haas em cima de sua AlphaTauri, mas que rapidamente tornou-se preocupação com sua segurança ao ver a explosão do carro.

No acidente, o carro de Grosjean partiu-se ao meio ao atravessar o guard-rail, iniciando um grande incêndio enquanto o piloto teve que ser rápido para fugir das chamas. Após o resgate, ele foi levado de helicóptero ao hospital, mas receberá alta já na terça-feira (01).

Kvyat disse que, inicialmente, ficou irritado com o modo como Grosjean o atingiu, mas que tudo mudou quando viu a sequência dos fatos.

"Foi um momento assustador", disse à Sky Sports. "Eu vi ele e, de primeira, fiquei muito irritado pelo modo como ele movimentou o carro na minha frente. Mas tudo mudou assim que vi o fogo pelo espelho. Só torcia para que ele estivesse bem".

"Imediatamente não gostei do que vi no espelho e agora estou aliviado por ver que ele está bem. Isso só nos faz lembrar que esse esporte é perigoso".

E o caso com Grosjean não foi o único para o russo no dia. Ele ainda se envolveu em um incidente pouco após a relargada, na curva oito, quando um toque em Lance Stroll fez o canadense capotar.

Os comissários puniram ele com um stop and go de 10 segundos pela sua participação no toque, algo que ele não considera justo.

"Não concordo com os comissários. Eu não tinha onde ir. Já estava com o carro inteiro na zebra interna. Ele, por outro lado, sabia que eu estava ali, mas mesmo assim fez a curva como se eu não estivesse. Então fiquei irritado por isso".

"Isso acabou com a minha corrida, porque tive uma ótima relargada. Estava no jogo de novo, mas isso estragou tudo".

Stroll saiu ileso do acidente, afirmando que, na televisão, tudo parecia muito pior do que foi. Porém, ele disse que não viu nada do que aconteceu, sentindo que havia feito a curva normal.

"Eu não vi nada. Eu não vi ele. Estava no meio da curva quando fui atingido. Então é uma pena. Fiz apenas dois pontos desde Monza, sendo que cheguei a estar em quarto no Mundial em um momento e tudo parecia bem".

"Desde então, tudo tem sido um desastre. Não sei o que mais dizer. Temos que focar na próxima corrida para pôr um fim a essa maré de azar".

