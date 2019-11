Sebastian Vettel disse que no início da temporada tentou “não ver a verdade” sobre a vantagem da Mercedes para a Ferrari, preferindo acreditar que cedo ou tarde a equipe italiana superaria as dificuldades e voltaria a brigar pelo título da Fórmula 1.

Após um começo arrasador nos testes de inverno, havia grande expectativa de que a Ferrari seria a força a ser batida nesta temporada. No entanto, logo na primeira corrida do ano, na Austrália, ficou claro de que a Mercedes continuava muito à frente dos rivais.

Vettel disse que a Ferrari ficou “bastante calma” após uma “incrível” primeira semana de testes durante a pré-temporada em Barcelona. Mas que o “surpreendente” revés no início da temporada deu espaço à realidade de que “não estavam rápidos o suficiente”.

“Naquele ponto, você não desiste, mas percebe que não está na posição que gostaria de estar”, disse Vettel ao Motorsport.com. “E luta com você mesmo no começo, porque está longe demais para lutar com os outros, ou com a Mercedes, que só ficava cada vez mais forte a cada corrida”.

“Estávamos tentando encontrar nosso ritmo forte no início, e quando encontramos, percebemos que estávamos atrás. E então, nas corridas na Europa, foi quando ficou claro que não conseguiríamos mudar as coisas da noite para o dia e que seria muito difícil”.

Vettel afirmou que a Ferrari se tornou “realista muito rápido” sobre sias chances de terminar o ano à frente na tabela. No entanto, disse que nessas circunstâncias, “você tenta ignorar a situação, porque deseja provar o contrário. Mas então você falha de novo e começa a perceber a verdade mesmo tentando não a enxergar”.

“Não é uma sensação bacana. Mas eventualmente você precisa aceitar o fato de que ignorou a situação por quatro ou cinco corridas e então precisa dizer ‘Ok, é assim que é’, e isso ajuda um pouco”.

No entanto, o tetracampeão afirmou que após toda a frustração, a Ferrari conseguiu compreender onde estavam seus problemas e traçar um plano para solucioná-los, algo que não aconteceu antes do fim das férias de verão.

“Quando ficou claro como podíamos consertar os problemas, levou algum tempo para conseguirmos, porque você não pode apenas ‘imprimir’ a solução”, disse o alemão. “É uma questão de confiar que vai dar certo, sabendo que vai acontecer. Você é capaz de antecipar e prever. Isso faz você ser capaz de extrair mais de si mesmo e do carro também”.

