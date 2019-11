Prost admite que Renault “ainda não está em situação estável”

Depois de investir pesado, a Renault terá que se contentar com a quinta colocação do Mundial de Construtores da Fórmula 1. A equipe francesa está com 83 pontos, contra 121 da McLaren.

Atrás da Renault, a Racing Point tem 65 pontos, contra 64 da Toro Rosso com duas corridas restando para o fim da temporada.

"Não acabou, mas nós estamos certamente mais confiantes. Depois do que aconteceu quando perdemos pontos no Japão, faz bastante diferença, porque não só perdemos pontos, mas os outros fizeram mais pontos também. Então merecemos estar onde estamos", disse Alain Prost, ao Motorsport.com.

"No fim da temporada nós precisamos mostrar algo, porque é bom para a motal do time. Tivemos uma temporada difícil", completou.

Prost admitiu que está levando mais tempo do que esperado para reconstruir a o time, comprado pela Renault no fim de 2015.

"Nós sabemos onde estamos, mas é difícil explicar. Porque estamos tentando construir algo, às vezes perdemos. Ainda não estamos em uma situação estável porque, como podem ver, estamos mudando a organização".

"Mas nós seguimos, eu não sou pessimista com relação ao futuro, mas demora mais tempo para chegar lá", afirmou.