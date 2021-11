Piloto da Fórmula 1 por seis temporadas, o brasileiro Pedro Paulo Diniz é muito lembrado por ter escapado de um grave acidente no GP da Argentina em 1996. A causa foi uma válvula de segurança que se abriu no tanque de combustível do seu Ligier – equipe pela qual correu toda a temporada e somou dois pontos.

As imagens do incêndio e de Diniz pulando do cockpit para fugir do fogo ganharam as primeiras páginas de jornais de todo o mundo no dia seguinte e criaram uma chamada histórica: Diniz no Forno.

Após uma decepcionante temporada de 2000, quando defendeu a Sauber, Diniz deixou a categoria máxima do automobilismo. O piloto então resolveu mudar o foco e voltou para o Brasil, onde iniciou a criação de uma fazenda orgânica e de laticínios.

Curiosamente, foi a agricultura, e não o automobilismo, que levou Sebastian Vettel a visitar Diniz nesta semana. O motivo é que o tetracampeão mundial, que está cada vez mais interessado em questões ambientais, queria entender mais sobre a fazenda do brasileiro como parte do seu aprendizado.

“Acho que é uma maneira muito empolgante de fazer agricultura”, explicou o piloto da Aston Martin. “Fiquei feliz em dar uma olhada na fazenda e aprender sobre isso: conhecer seu caminho, o que ele passou, e saber mais sobre a ideia e objetivo.”

“Eu acho que é muito bom e com uma visão de futuro, algo que o mundo precisa. É um trabalho muito honroso fornecer ao mundo e fornecer alimentos às pessoas, fazendo isso de uma forma responsável e regenerativa. Eu acho que é uma ótima abordagem.”

Vettel disse que a ideia da visita foi motivada ao ver o nome de Diniz em um livro que estava lendo sobre meio ambiente. “Conheci o Pedro como piloto quando era criança e sabia que ele corria na Fórmula 1”, acrescentou Vettel. “Mas então ele se aposentou e deixei de acompanhá-lo, pois você sobe e eu segui Michael [Schumacher] e outros pilotos na Fórmula 1. Você não pensa nos pilotos que se aposentam.”

“Li um livro muito interessante há cerca de um ano e falava do Pedro Diniz, mas não pela história do automobilismo, e sim pelo o que está fazendo agora, pela forma como está tratando a agricultura. É basicamente sobre como evitar substâncias e produtos químicos e cultivar de forma natural, dando algo em troca, em vez de apenas esgotar o solo.”

“Não me considero uma pessoa muito ativa nesse assunto”, disse ele. “Acho que a questão é que todos temos que nos tornar atuantes neste assunto. Caso contrário, o futuro não parece promissor. Obviamente, algumas pessoas estão mais interessadas nisso do que outras. Mas eu acho que é o maior desafio que a humanidade está enfrentando desde a sua existência, então é algo que ninguém pode fugir, literalmente.”

“Acho que é algo que preocupa todos nós, seja qual for o ângulo de onde você está tentando olhar. Somos todos diferentes, temos ideias diferentes e coisas diferentes de que gostamos. Acho que é uma ótima maneira e me dá muita esperança de que as pessoas estão comprometidas com a causa.”

“Mas para mim não há um plano definido. Eu não estou fazendo coisas para me promover. Eu acho que é ótimo se você tem uma voz para usar isso, para destacar talvez algumas coisas que são importantes para você. Mas acho que como ponto de partida deve estar sempre a ação.”

F1 2021: Hamilton PUNIDO, Verstappen REJEITA dicas de PIQUET e ATRASOS em SP | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: