VÍDEO F1: Leclerc bate Ferrari de sete milhões de reais em Mônaco

Não é esperado que um piloto de Fórmula 1 acabe se envolvendo em um acidente de trânsito, né? Principalmente quando se trata de uma batida 'boba', na curva mais lenta de Mônaco. Porém, Charles Leclerc conseguiu o feito ao atingir a traseira de outro veículo com sua Ferrari Purosangue.

O incidente aconteceu na curva Hairpin Fairmont ou Loews, considerada uma das mais lentas de todo o calendário da categoria. Inclusive, a palavra hairpin (traduzido para grampo de cabelo) é comumente usada para nomear contornos mais fechados em 180 graus no automobilismo.

O momento foi registrado em vídeo e mostra que Leclerc não freia a SUV prata antes da curva e acaba atingindo levemente na traseira do carro da frente. Na sequência, o piloto indica para que o outro motorista encoste em um lugar próximo para poderem resolver a situação.

No Brasil, a Ferrari Purosangue pode ser comprada no valor de sete milhões e 400 mil reais e é equipado com o V12 6.5 italiano. Além disso, conta com oito marchas e câmbio de dupla embreagem, alcançando 725 cv de potência.

A versão SUV pode chegar aos 310 km/h na velocidade máxima e acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundo. Para chegar ao dobro, é necessário apenas 10,6 segundos.

