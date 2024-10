Max Verstappen não estava muito interessado em falar após o GP do México de Fórmula 1 sobre a polêmica dupla penalidade, que resultou em 20 segundos parados nos boxes da Red Bull, porque isso não era nem de longe sua maior preocupação.

Na verdade, ele não esqueceu que, embora a punição de 20 segundos tenha lhe tirado a chance de lutar por um pódio, ele sabia que era improvável que sua RB20 estivesse lá em cima mesmo sem a sanção.

Embora tenha conseguido se classificar na primeira fila e até mesmo liderar no início, Verstappen logo descobriu que o ritmo final não estava lá - especialmente nos compostos médios e duros.

"O problema é que somos muito lentos, e é por isso que estou sendo colocado nesse tipo de posição", disse ele sobre a polêmica batalha com Lando Norris. "Esse é o meu problema."

O fato do holandês ter terminado em sexto lugar, 59,558 segundos atrás do vencedor da corrida, Carlos Sainz, deveu-se muito à sua punição.

Mas se você se aprofundar um pouco mais nos dados de seu desempenho - e retirar a influência do tempo perdido nos boxes - a situação não é realmente melhor. De fato, em termos de dados puros, pode-se argumentar que o México foi a pior corrida da Red Bull na temporada até agora.

Uma das melhores maneiras de avaliar adequadamente a velocidade dos carros é observar seu ritmo de corrida e ver como ele se compara ao dos adversários.

Usando dados que foram coletados de forma útil pelo site f1pace.com, podemos extrair algumas informações importantes que nos mostram como o ritmo de Verstappen se compara ao dos adversários na temporada até agora.

Esses dados se baseiam em voltas de corrida puras realizadas em velocidade, portanto, a primeira volta não é contada e nem aquelas em que os pilotos estão entrando ou saindo dos boxes. As voltas completadas sob o Safety Car e o Virtual Safety Car também são descontadas.

Analisando a temporada, podemos mostrar como o ritmo de corrida de Verstappen foi comparado com o rival mais rápido que não era da Red Bull.

Corrida Resultado do treino classificatório Ranking de volta mais rápida Rival mais rápido Bahrain 1 1º (1m35.654) Sainz (1m36.103) Arábia Saudita 1 1º (1m32.930) Leclerc (1m33.377) Austrália 1 Retirada Japão 1 1º (1m36.028) Sainz (1m36.441) China 1 1º (1m39.762) Norris (1m40.646) Miami 1 2º (1m32.198) Norris (1m32.130) Emilia Romagna 1 2º (1m20.876) Norris (1m20.857) Mônaco 6 2º (1m18.283) Hamilton (1m18.245) Canada 2 2º (1m25.311) Norris (1m25.281) Espanha 2 1º (1m19.574) Norris (1m19.599) Áustria 1 1º (1m10.080) Norris (1m10.238) Grã-Bretanha 4 3º (1m33.976) Hamilton (1m33.838) Hungria 3 5º (1m23.622) Piastri (1m23.378) Bélgica 1* 3º (1m48.181) Hamilton (1m48.007) Holanda 2 4º (1m15.566) Norris (1m15.221) Itália 7 6º (1m24.124) Piastri (1m23.542) Azerbaijão 6 7º (1m48.361) Piastri (1m47.977) Singapura 2 2º (1m37.377) Norris (1m37.062) Estados Unidos 2 4º (1m39.305) Leclerc (1m38.943) México 2 4º (1m21.680) Sainz (1m21.082)

* Penalidade no grid do motor fez com que Verstappen largasse em 11º lugar

Com base nas informações acima, esses dados podem ser transformados em uma porcentagem para nos dar uma linha de base do ritmo de corrida relativo da Red Bull ao longo da campanha - com a Austrália removida porque Verstappen foi reprovado.

Como mostra o gráfico abaixo, a temporada de Verstappen está indo na direção errada.

Os dados mostram claramente mudanças em duas etapas ao longo da temporada. De seu início dominante, a Red Bull caiu para um patamar de igualdade com a McLaren em Miami e, desde o GP da Inglaterra, a tendência parece ser a de retroceder ainda mais.

E, embora o número do México de 0,73% de diferença seja, em termos numéricos, o pior da temporada, é muito semelhante ao que a equipe apresentou em Monza - o que sugere que, quando não há downforce em jogo, os pontos fracos do RB20 ficam muito mais expostos.

Os cínicos de outras equipes adorariam que o ritmo de corrida da equipe austríaca tivesse caído drasticamente desde o fim de semana do GP de Singapura, quando os rivais foram alertados sobre o ajustador de suspensão dianteiro - que, segundo alguns, pode ter sido usado para ajudar a ajustar a altura do carro entre a classificação e a corrida e equilibrar melhor o ritmo nas duas sessões.

No entanto, os dados não parecem confirmar isso e sugerem que a performance dos taurinos têm retrocedido constantemente, à medida que outras equipes têm obtido ganhos.

O problema no México parece estar mais relacionado aos pneus do que a qualquer outra coisa - com a Red Bull simplesmente não conseguindo colocar o mais duro dos compostos na janela de operação correta.

Como disse o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner: "Com o pneu duro, simplesmente não tivemos o mesmo ritmo. Max não tinha aderência, não sentimos que poderíamos ligar os pneus".

"Portanto, esse é o maior desafio nos próximos quatro dias, entender o que causou isso".

"Obviamente, o Brasil é um desafio muito diferente deste circuito, mas é um padrão que, especialmente no final dos treinos, você vê que a McLaren é muito forte - especialmente no final dos GPs".

Com uma diferença de 47 pontos entre Verstappen e o principal rival pelo título, Lando Norris, e com a Ferrari em forma de ressurgimento, a RBR sabe que precisa melhorar rapidamente sua forma.

E, embora o México tenha provocado algumas preocupações, a empresa espera que alguns locais que se aproximam e que aproveitam os pontos fortes da eficiência aerodinâmica da Red Bull em alta velocidade, mostrados na Bélgica, talvez a ajudem a cruzar a linha.

Como Helmut Marko disse ao jornal austríaco ORF: "Não podemos nos permitir outra corrida como essa".

"Temos que encontrar velocidade - e não é segredo que estamos perdendo para a concorrência, especialmente para a Ferrari e a McLaren, nas curvas lentas".

"Mas temos duas pistas, Catar e Las Vegas, onde as coisas devem melhorar novamente. E se tivermos os tempos normais de configuração, não estaremos tão distantes dos líderes como estávamos desta vez", conclui.

Pecco SE IMPÕE contra Martín, e Márquez ERRA em Chang! Iannone volta à MotoGP | Moto2 e Lucas Moraes

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa Martín x Pecco na Tailândia e reta final da temporada 2024 da MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!