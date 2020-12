Toto Wolff disse que a derrota da Mercedes para Max Verstappen no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, que encerrou a temporada neste domingo (13), foi "um puxão de orelha" para a equipe. A Mercedes conquistou o sétimo título consecutivo nos campeonatos de pilotos e construtores em 2020, terminando a temporada com 13 vitórias em 17 corridas.

A equipe estava perseguindo sua sétima vitória consecutiva no Circuito de Yas Marina, mas teve dificuldades para acompanhar o ritmo de Verstappen na Red Bull, que dominou a prova após largar da pole.

Verstappen venceu a corrida com mais de 15 segundos de vantagem, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton em segundo e terceiro lugares, respectivamente, pela Mercedes.

O chefe da equipe da Mercedes, Wolff, sentiu que os dois carros da Red Bull foram "simplesmente mais rápidos do que nós" durante o final de semana em Abu Dhabi e temia que Alex Albon ultrapassasse Hamilton em terceiro nos estágios finais.

"Você pode ver que todo mundo tem fraquezas e não estávamos em nosso jogo A neste final de semana", disse Wolff.

"Isso é simplesmente um fato. A Red Bull venceu de forma justa. Você pode ver que Albon também fez uma corrida muito boa, então eles têm um carro de corrida muito bom e mostra que quando o carro deles está no lugar certo, os dois pilotos fazem um trabalho realmente bom”.

"Provavelmente o ritmo de Albon foi mais rápido do que o nosso no final. Eles poderiam estar bem à frente, e ainda pior para nós”.

"Estamos saindo desta corrida com um puxão de orelha. Não foi um grande final de semana para nós. Foi um carro que nunca nos deixou na mão durante todo o ano, talvez com exceção deste último final de semana”.

Wolff explicou que Bottas e Hamilton foram forçados a administrar seus pneus depois que o safety car forçou uma mudança antecipada para o pneu de composto duro que a Mercedes não tinha certeza de que conseguiria chegar ao fim.

"Ele e Lewis estavam cuidando muito dos pneus, porque não estava claro se o (pneu) duro duraria até o final e havia mais ritmo em ambos", disse Wolff.

“Você pode ver no final, vimos através do setor um, que nosso carro não estava simplesmente virando na cinco e na seis, e o último setor não estava ótimo”.

“Simplesmente tivemos um carro saindo de frente o dia todo hoje. Tivemos um carro que esteve bom na sexta-feira, mas não esteve bom no sábado. Tentamos nas duas direções, enfraquecemos a traseira, nada disso ajudou”.

"Acho que de alguma forma não acertamos”.

