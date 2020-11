Tetracampeão mundial da Fórmula 1, prestes a sair da Ferrari para correr pela Aston Martin em 2021 e atualmente em má fase na categoria máxima do automobilismo, Sebastian Vettel voltou a ter um resultado ruim no GP da Emilia Romagna, em Ímola. Entretanto, a 12ª colocação do piloto no circuito italiano se deveu a um erro de um mecânico ferrarista no último pit stop do alemão no fim de semana.

Vettel fazia boa corrida no domingo e provavelmente terminaria razoavelmente bem na zona de pontuação, mas o mecânico Claudio Bersini errou na segunda parada, que durou 13,1 segundos. Consequentemente, o tetracampeão perdeu muito tempo e ficou 'zerado' em Ímola.

O incidente gerou bastante repercussão nas redes sociais, com internautas sugerindo que a Ferrari prejudicou Vettel intencionalmente, já que a relação entre piloto e equipe está estremecida desde que a escuderia anunciou que dispensaria o alemão.

Assim, muitos esperavam uma reação mais forte de Vettel, que tem manifestado descontentamento com a Ferrari nas últimas semanas. Entretanto, o que se viu foi o contrário: após a prova, o tetracampeão usou o rádio para elogiar o mecânico que errou no pit stop.

"Não pude fazer muito no final, estava bastante 'bloqueado' pelo tráfego. A corrida foi boa até a parada nos boxes", comentou Vettel em inglês, antes de falar em italiano para animar Bersini: "Obrigado ao Claudio, obrigado por tantos anos. Obrigado, você é um cavalheiro."

Gesto de campeão.

