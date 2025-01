Lewis Hamilton assumiu um grande risco no final de sua carreira na Fórmula 1, deixando a Mercedes, onde esteve por 12 anos, para realizar seu sonho antigo de correr pela Ferrari. No entanto, ainda não se sabe qual será o desempenho de Hamilton, considerando os problemas que ele teve com os carros de efeito solo nos últimos três anos.

Chefe da Red Bull, Christian Horner acredita que seria "ótimo para ele e ótimo para a F1" ver Hamilton dirigindo uma Ferrari, mas acredita que o britânico precisa causar uma boa impressão logo no início se quiser disputar o título este ano.

"Do lado de fora, tivemos a sensação de que a relação entre Hamilton e a Mercedes talvez tenha estagnado um pouco e, por isso, ele sentiu que precisava mudar", disse Horner. "Esse pode ser o empurrão que ele precisa para se remotivar e se reacender".

Horner disse que a Ferrari foi uma ameaça na temporada passada e que o carro pode ser igualmente competitivo nesta temporada:

"A Ferrari tinha um carro competitivo, especialmente na segunda metade do ano. Pense nisso, se Lewis tiver uma boa largada, ele poderá ser um fator real. É um ambiente completamente diferente daquele a que ele está acostumado. Se ele se adaptar a isso rapidamente, se sentir confortável e começar bem, poderá ganhar impulso a partir daí".

"É claro que ele tem um companheiro de equipe muito forte na Ferrari: Charles Leclerc. Leclerc é muito rápido e conhece a equipe como a palma da mão".

Charles Leclerc, Ferrari

"É por isso que é vital para ele ter um bom começo no início do ano".

Hamilton completou 40 anos em 7 de janeiro e ainda não está claro se a idade afetou seu desempenho. Houve momentos no final da temporada passada em que Hamilton reclamou que não estava mais rápido, com o companheiro de equipe George Russell ultrapassando-o na classificação. Horner, no entanto, não acha que a idade deva afetar Hamilton de forma adversa:

"Não acho que a idade deva ser uma barreira. Se você olhar para Fernando Alonso [43], ele ainda tem alguns anos pela frente. Você é julgado pelo seu desempenho, não pela sua idade. A idade é apenas um número e Hamilton será julgado pelo que faz na pista, não por ser uma criança da década de 1980".

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!