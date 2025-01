Oscar Piastri conseguiu encontrar uma boa maneira de trabalhar com a McLaren após duas temporadas com a equipe de Woking na Fórmula 1. No entanto, ele não tem "medo de ser um pouco mais agressivo" após finalizar mais um ano com os papaias.

Piastri, ao lado de Lando Norris, desempenhou um papel fundamental no título de construtores da McLaren em 2024, além de ter conquistado suas duas primeiras vitórias em corridas e oito pódios, com uma sequência impressionante de 12 primeiros lugares entre os cinco primeiros em 13 etapas no meio da temporada.

No entanto, não foi apenas na pista que o piloto de 23 anos se desenvolveu. O competidor está aprendendo a assumir o papel de liderança para trabalhar com os engenheiros - mas sem ultrapassar os níveis de autoridade.

Ao ser entrevistado pelo Motorsport.com, Piastri foi questionado se ele teve um desempenho mais importante para auxiliar na vitória da equipe em 2024.

"Eu diria que não no meu comportamento ou na maneira como estou trabalhando com a equipe. Talvez eu saiba um pouco mais sobre o que quero da equipe ou do carro, mas acho que, em geral, é muito, muito parecido".

"Certamente não estou no meu segundo ano dizendo aos aerodinamicistas como projetar o carro e coisas do gênero. Ainda estou tentando dar o mesmo feedback útil sempre que possível".

"Talvez agora que conheço mais pessoas, não tenha tanto medo de ser um pouco mais insistente no que peço. Mas certamente não mudei minha personalidade de um ano para outro. Isso só vem com a experiência, e a melhor maneira de ajudar é tentar fazer o meu melhor a cada fim de semana".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posição, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, a equipe McLaren comemora a conquista do título do Campeonato de Construtores Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Piastri também está satisfeito com sua relação de trabalho com Norris, já que os pilotos da McLaren estão prontos para formar uma nova equipe em 2025 e 2026.

"Acho que parte do motivo de termos tido tanto sucesso no futuro é que Lando e eu trabalhamos muito bem juntos nesse tipo de coisa", acrescentou o australiano. "Sempre quisemos coisas muito parecidas com relação ao carro. Então, acho que isso é muito útil para a equipe".

"Enquanto continuarmos dizendo as mesmas coisas, embora isso signifique que ainda não estamos no topo, também significa que ainda estamos trabalhando no mesmo comprimento de onda".

