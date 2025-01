A corrida final do IMSA Esport Global Championship aconteceu no último domingo (12), na pista virtual do Daytona International Speedway. Os GTPs e GT3 competiram pelo prêmio de 25 mil dólares, com cinco mil dólares para o vencedor de ambas as classes.

Max Verstappen entrou como um dos 'curingas' para a corrida de duas horas e 40 minutos de duração. O Acura ARX-06 GTP da Verstappen.com Racing foi guiado pelo tetracampeão e Gustavo Ariel.

A Team Redline defendeu a bandeira da Verstappen.com Racing, o que significa que a BMW M Team Redline #20 contava com um pouco mais de apoio.

Nos GTPs, quatro equipes ainda tinham direito ao prêmio: a BMW Williams Esports Chillblast nº 5, a BMW M Team Redline nº 20, o Porsche SOELPEC Precision Racing nº 60 e a BMW M Team BS COMPETITION nº 89. O #5 estava liderando graças às vitórias em Road Atlanta e Sebring e, portanto, também era o favorito.

No entanto, o apoio à BMw não saiu como planejado. Com pneus frios, Verstappen passou direto do terceiro lugar para a liderança no início da corrida na Curva 1, mas pareceu frear, derrubando o Williams Esports nº 5 no processo. Ambos os carros sofreram danos e atrasos.

Verstappen recebeu uma penalidade de drive through pelo incidente, após o que se questionou se isso ajudaria involuntariamente a equipe Redline nº 20. No final, isso não aconteceu e os danos foram limitados nesse sentido: Jaden Munoz e Matt Farrow cruzaram a linha de chegada em décimo lugar, conquistando assim o título da GTP em nome da Williams Esports.

"Eu apenas freei os pneus traseiros e, com esse carro, é muito difícil de controlar, por isso fui para a lateral", explicou Verstappen sobre o incidente.

"É claro que havia outro carro que eu não pude evitar, então foi um pouco infeliz. Meu erro", reconheceu o tetracampeão de Fórmula 1, que terminaria em 12º lugar com seu companheiro de equipe Ariel.

"Depois disso, os dois carros sofreram danos, então foi um primeiro stint bem complicado. Fizemos um pit stop e consertamos quase completamente o carro, então a velocidade estava quase de volta".

"Tentei ultrapassar um retardatário na GTD, mas ele não manteve a linha. Sinceramente, acho que ele só queria encostar. Então, foi um caso de falha de comunicação, o que fez com que eu sofresse danos novamente em apenas três voltas".

Segundo informações do The Race, Verstappen deve participar do evento de simulação de 24 Horas de Daytona entre os dias 17 e 19 de janeiro.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!