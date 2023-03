Carregar reprodutor de áudio

Após nova dobradinha da Red Bull no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, no qual a Mercedes viu seus pilotos britânicos George Russell e Lewis Hamilton terminarem em quarto e quinto, respectivamente, aumenta a pressão por melhorias no time germânico, até por conta de novo pódio do espanhol Fernando Alonso com a Aston Martin. Com isso, as equipes de Inglaterra e Alemanha estão empatadas, à frente da Ferrari, mas bem atrás da escuderia taurina da Áustria.

A Mercedes acha que foi um erro manter o conceito minimalista de sidepod e eles vão transformar seu carro. Em relação a isso, o chefe da equipe, Toto Wolff, afirmou no fim de semana de Jeddah que não se importa se o design deles ficar semelhante ao dos carros da Red Bull.

“Não temos nenhum dogma sobre como nosso carro deve ser. Nós simplesmente queremos criar o carro mais rápido possível. Se parecer com o carro da Red Bull... Não me importa!”.

"Nosso carro só precisa ser rápido, e não terei vergonha se for rápido, mas semelhante ao Red Bull", disse o chefe da equipe Mercedes ao RaceFans.

"Acho que você está tentando atirar direto no alvo e na primeira vez erramos à esquerda e olhamos para o alvo novamente e na próxima vez erramos à direita", disse ele. "Então é um pouco onde estamos."

A equipe alemã assumiu estar reconsiderando os aspectos do design do carro, segundo explicou o chefe de equipe. "São todas as superfícies aerodinâmicas que são visíveis desde o bordo até o difusor e a asa.

“Há muito mais coisas arquitetônicas necessárias para dar a carroceria que você acha mais eficiente. Então, literalmente, o carro está sendo virado de cabeça para baixo no momento e há muita coisa boa que vemos”.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: