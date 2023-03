Carregar reprodutor de áudio

No GP da Arábia Saudita, o heptacampeão Lewis Hamilton teve uma exibição em primeira mão do tamanho da vantagem que a Red Bull tem no grid de 2023, ao ser ultrapassado sem problemas por Max Verstappen na corrida. Por isso, o britânico acredita que o RB19 da equipe austríaca é o carro mais dominante que já viu em sua carreira na Fórmula 1.

A escalada de Verstappen de 15º para a segunda posição, atrás apenas do companheiro de equipe, Sergio Pérez, reforçou o tamanho da vantagem que a Red Bull tem, aumentando ainda mais as previsões de que o time de Milton Keynes viverá um 2023 sem maiores problemas.

Hamilton, que terminou em quinto em Jeddah, disse ter ficado impressionado pelo tamanho da vantagem que a Red Bull tem sobre os demais este ano. Ele reconhece que a diferença da rival é maior do que qualquer outra vantagem que ele e a Mercedes tiveram em seus anos de domínio.

"Definitivamente nunca vi um carro tão rápido. Acho que quando nós éramos rápidos, não éramos tão rápidos assim. Acho que é o carro mais rápido que eu já vi, especialmente em comparação ao resto".

Além de se provar muito rápido nas curvas, o RB19 também provou ser muito rápido nas retas, especialmente com o DRS acionado. A vantagem na velocidade máxima foi fundamental para Verstappen no domingo em sua corrida de recuperação.

Hamilton disse que a vantagem de Verstappen nas retas era tamanho que ele sabia que não tinha como defender sua posição.

"Não sei como ou porque, mas ele passou por mim com muita velocidade. Nem tentei bloquear porque a diferença era massiva".

George Russell já havia previsto no Bahrein que a Red Bull deve ganhar todas as corridas da temporada. Um cenário desses pode preocupar a F1 em termos de manter o interesse do público em meio a um domínio absoluto.

Questionado se ele se preocupava com a possibilidade dos fãs ficarem de saco cheio do domínio da Red Bull, Hamilton disse: "Claro, acho que todos querem nos ver bem próximos. Mas é como as coisas estão. Não é minha culpa".

