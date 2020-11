Toto Wolff, chefe da Mercedes, afirmou que a conquista do time alemão pelo sétimo título consecutivo na Fórmula 1 afetou todos na equipe, não apenas ele. A montadora alemã venceu o Mundial de Construtores em Ímola na semana passada, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas agora como os únicos dois candidatos ao título de pilotos.

Com Wolff procurando assumir um papel diferente depois de admitir que foi drenado pelo esforço que teve de fazer para alcançar a sequência de títulos, ele diz que não é o único a se sentir esgotado por tudo isso.

“Não apenas me afetou, mas afetou todos os que estão envolvidos no projeto”, disse Wolff. “Sangue, suor e lágrimas, isso acontece a portas fechadas, mas você nunca vê isso. Parece que estamos arrasando na pista e vencendo corridas, mas a verdade é que há muito sacrifício por trás disso em uma tarde como essa [quando você vence], isso compensa tudo”.

Wolff diz que uma das chaves para o sucesso contínuo da Mercedes em esticar sua série de títulos tem sido a maneira como a equipe tem se esforçado para melhorar.

Ele afirma que a meta inicial de ganhar um campeonato mundial, que foi traçada antes da campanha de 2014, foi revisada para impulsionar ainda mais - e tem ajudado a inspirar a equipe desde então.

“Você conhece a história de todos os nossos exercícios de abraço nas árvores em 2014, quando colocamos na parede o objetivo de que almejamos ganhar um campeonato mundial de pilotos e construtores”, disse ele.

“E [o ex-diretor de engenharia] Aldo Costa disse: 'Não acho que isso seja ambicioso o suficiente. Devemos escrever na parede: nosso objetivo é ganhar vários campeonatos mundiais de pilotos e construtores’”.

“Sentimos na época que era um pouco rebuscado. Mas graças a Deus nós o colocamos na parede, porque ele continua a nos inspirar. E a cada temporada isso nos inspirou”.

“Isso significa muitos pensamentos e sonhar muito sobre o que poderemos alcançar no futuro. Definir esses objetivos como uma equipe e objetivos pessoais é uma parte importante do nosso exercício".

