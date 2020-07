Na semana passada, o francês Théo Pourchaire se tornou o vencedor mais jovem da história na Fórmula 3, ao levar a segunda prova no Red Bull Ring com apenas 16 anos de idade. E, neste final de semana, ele continua deixando sua marca na categoria com a segunda vitória consecutiva.

Pourchaire bateu a dupla da Prema, Oscar Piastri e Logan Sargeant com uma vantagem de mais de dez segundos, em uma prova marcada por incidentes e que chegou a ser interrompida.

No começo, Sargeant conseguiu passar o pole Alexander Smolyar no traçado interno da Curva 1, mas a pista molhada levou o piloto a perder o controle, batendo no russo, fazendo o rival abandonar.

A rodada de Sargeant desencadeou uma série de toques para trás, que levaram ao abandono de outros pilotos, Frederik Vesti e Calan Williams. O safety car foi acionado pra resolver o problema.

Após a relargada, mais problemas na pista. O carro do neozelandês Liam Lawson começou a pegar fogo, soltando muito óleo na pista, forçando mais uma entrada do safety car. O óleo deixado pelo carro de Lawson fez vários carros terem problemas na pista e nos boxes, o que forçou uma bandeira vermelha.

A corrida foi retomada com 14 voltas restantes, de um total de 22. Pourchaire, que já estava na ponta, liderava um grupo que tinha o brasileiro Enzo Fittipaldi em oitavo. O francês conseguiu abrir uma vantagem para os demais. Enquanto isso, Fittipaldi recebeu um drive through de punição, por quebrar normas de pitlane durante a bandeira vermelha.

No final, Pourchaire venceu com folga considerável, 11s9 de vantagem para Piastri, em segundo e Sargeant fechou o pódio. Entre os brasileiros, Igor Fraga foi o melhor posicionado, em 15º, terminando logo a frente de seu companheiro de equipe, David Schumacher. Já Enzo foi apenas o 19º devido ao drive through.

Amanhã, a F3 volta à pista mais uma vez para a segunda corrida do final de semana, que terá o norueguês Dennis Hauger na pole position devido à inversão do grid. A prova está marcada para 04h45 horário de Brasília, mas sem transmissão no Brasil.

