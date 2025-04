A Fórmula 2, principal categoria de acesso à Fórmula 1, retomou suas atividades neste fim de semana, acompanhando o Mundial ao Bahrein para a segunda de 14 etapas da temporada 2025.

A corrida sprint do sábado foi bastante movimentada e, em meio ao caos das voltas finais, Pepe Martí se sobressaiu, garantindo seu primeiro triunfo na temporada e o segundo em sua trajetória na F2. Richard Verschoor foi o segundo colocado, enquanto Joshua Durksen inicialmente havia terminado em terceiro, mas o paraguaio acabou desclassificado após a prova por uma violação técnica no difusor. Isso promoveu Dino Beganovic ao pódio.

Já a corrida principal do domingo teve vitória de Alex Dunne, graças a uma performance controlada após largar da quarta posição. Luke Browning foi o segundo após apostar na estratégia inversa de pneus, enquanto o atual campeão da F3, Leonardo Fornaroli, completou o pódio.

A F2 volta a correr já na semana que vem, com apenas cinco pontos separando o top 5. Fornaroli lidera com 26, seguido de Dunne e Browning, com 25 cada, Martí com 23 e Verschoor com 21.

Confira o resultado da corrida 1 da F2 no Bahrein:

Confira o resultado da corrida 2 da F2 no Bahrein:

RUSSELL e ANTONELLI PUNIDOS e GEORGE PERDE 2º LUGAR no grid do Bahrein

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!